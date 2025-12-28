¡ÖËÌ³¤Æ»ËÜÅçºÇËÌÃ¼¤Î½¡Ã«Ì¨¡£¿åÊ¿Àþ¤Î¸þ¤³¤¦¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤¿¡×Áí³Û7Ëü±ß¡¦66ºÐÃËÀ¤Î2Çñ1¿ÍÎ¹
¸½Ìò»þÂå¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢Ï·¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¼«Í³¤Ê»þ´Ö¡£º£¤Ê¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÎ¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È´¶¤¸¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥·¥Ë¥¢¤ÏÂÎÎÏ¤äÈñÍÑ¡¢»ý¤ÁÊª¤Î¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥·¥Ë¥¢¤¬¥·¥Ë¥¢¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ëÎ¹¹ÔÀè¤Ï¤É¤³¡© All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢¥·¥Ë¥¢¤ÎÎ¹¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢ºÊ¡Ê63ºÐ¡Ë¡¢Ä¹ÃË¡Ê35ºÐ¡Ë¡¢¼¡ÃË¡Ê33ºÐ¡Ë
½»µï·ÁÂÖ¡§»ý¤Á²È¡Ê¸Í·ú¤Æ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§°ñ¾ë¸©
¸½ºß¤Î¸½ÍÂ¶â¡§1000Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§400Ëü±ß
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§14Ëü5000±ß
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±6Ëü2000±ß
Ç¯¶â°Ê³°¤Î¼ýÆþ¡§·ÀÌó¼Ò°÷¤ÎµëÍ¿¼ýÆþ8Ëü±ß
ÇÛ¶ö¼Ô¤Î¼ýÆþ¡§¤Ê¤·
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¡§20Ëü±ß
¥·¥Ë¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿Î¹Àè¤Ï¡¢¡Ö2022Ç¯6·î¡×¤ËË¬¤ì¤¿¡ÖËÌ³¤Æ»¤Î½¡Ã«Ì¨¡×Î¹¹Ô¤À¤½¤¦¡£
¡ÖËÌ³¤Æ»ËÜÅçºÇËÌÃ¼¤Î½¡Ã«Ì¨¡£¿åÊ¿Àþ¤Î¸þ¤³¤¦¤ËÅç±Æ¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤¿¡×¤ÈÎ¹¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
½¡Ã«Ì¨¤Ï¡ÖÅ·¸õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÌ¸¤ä¥¬¥¹¤Ç²¿¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Åß¾ì¤ÏÎ®É¹¤Ç¸·¤·¤¯Îä¤¨¤ë¡£ÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤ÈÅê¹Æ¼Ô¡£
¤Ê¤ªÎ¹¹Ô¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤Ï2Çñ¤Ç¡ÖÌó7Ëü±ß¡×¤È¤¢¤ê¡¢¾Ü¤·¤¤ÆâÌõ¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£
¥·¥Ë¥¢Î¹¹Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿´ÇÛ»ö¤ä¼ÂºÝ¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»¤òÎó¼Ö°ÜÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¹øÄË¤¬½Ð¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤·¤¿¤¬¡¢Îó¼Ö¤ÎºÂÀÊ¤ÎºÂ¤ê¿´ÃÏ¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤Æ³Ú¤Ë²á¤´¤»¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤ËÎ¹¹Ô¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤è¤ê¤è¤¤Î¹¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö´Ñ¸÷µòÅÀ¤ò½ä¤ë½Û´Ä¥Ð¥¹¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¡¢°ÜÆ°ÈñÍÑ¤¬ºï¸º¤Ç¤¤ë¤«¤é»öÁ°¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¡£¤ªÅÚ»º¤ÏÃÏ¸µ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÃµ¤¹¤È¡¢¤ªÅÚ»º²°¤µ¤ó¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÇ¼ÆÀ²Á³Ê¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)