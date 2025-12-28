【菊水丸店主珍宝堂＜拡大版＞吉村知事VS菊水丸万博総決算対談（4）】スポニチアネックスでコラム「珍宝堂」を不定期連載する河内家菊水丸が吉村洋文大阪府知事と特別対談した。菊水丸は大阪・関西万博での約8000人の盆踊りで音頭取りを務めた。吉村氏は万博期間中の「天恵」について語った。

吉 （5月、1万2千人がリング上で演奏した）マーチングバンドもそうだった。でも盆踊りは夜だし、みなさん自然発生的に参加してもらう盆踊りだと。開会時間中にやる。いろんな課題がありましたけれど、職員さん含めて成功させようじゃないかとやってくれましたから。踊って楽しかった。

河 「サイコー」と言うてはる映像を見ました。

吉 一生の思い出になりました。

河 僕自身も8000人の盆踊りは最初で最後だと。同じことしよと思ったら大屋根リングを自費でつくらなあかん。そういう財力もないし。この空間、30分間でしたけど、あっという間。河内音頭の歴史に名を刻むことができた。知事の思い入れと色んな方の協力があった。しかも大阪の夏は台風が来る。

吉 ミラクルですね。大阪で台風が通過なり上陸しない夏はほとんどない。もっとも、圧倒的被害を受ける台風は珍しいんですけど、僕は何日間かはダメだろうと。でも、今年の夏に限って台風が1度も大阪にこなかった。そして万博の8000人盆踊り。8000人の一生の記憶に残る。

河 雲一つないような晴天、それがだんだん日が落ちてきて、花火が上がるときにはこれから夕景に入る。最高のシチュエーションでした。

