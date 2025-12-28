現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が28日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。同郷、秋田県出身のヤクルト・石川投手の24年連続勝利、連続安打を讃え、来季の記録更新を期待した。

今季の野球界を振り返った落合氏が4月の出来事で選んだのは「石川の24年連続勝利だよ。大したもんだよ。だいたい野球界の平均寿命何年か知ってる？オレが知っている範囲では6、7年っていうのが野球界の平均寿命。それが24年だよ。24年大きなケガなくやってっるってことだよ。来年勝ったら25年だよ。記録だよ。来年勝って200勝（通算188勝）の足がかりにしてもらいたい」と、エールを送った。

さらに8月の振り返りでも石川の24年連続安打を選んだ落合氏。「やっても来年までだから。再来年から（セ・リーグも）DH制になるってことは、打席に立たないってことだから。立たせてっていうことも考えられるけどね。おそらく、そういうことにはならないだろうと思うんで、ぜひ25年連続ヒットを打ってもらいたいな。ましてピッチャーだよ。1本でいいんだ1本で。その代わり、投げなきゃ打席立てないから投げることが最低条件だよな。そうしたら20打席、30打席くらいありゃ、1本のヒットくらいは打てるんじゃないのかなと思うけどね。ぜひぜひ期待したい」と、“石川推し”だった。