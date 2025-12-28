¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¤Ë¿·¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ÃÂÀ¸¢ª¡Ö¹ñÊõ¡×ÇÐÍ¥¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö£Ö£Ï£Ë£Ó£Ù¡¡£Ä£Á£Ù£Ó¡×Ê¿¶ÑÇ¯Îð£±£¶¡¦£´ºÐ¤Î£¸¿ÍÁÈ
¡¡¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿·¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ö£Ï£Ë£Ó£Ù¡¡£Ä£Á£Ù£Ó¡Ê¥ô¥©¥¯¥·¥£¡¦¥Ç¥¤¥º¡Ë¡×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬£²£¸Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ç²£ÉÍÎ®À±±é¤¸¤ëÂç³À½Ó²ð¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò±é¤¸¤¿±Û»³·ÉÃ£¤ä¡¢£Å£Â£é£Ä£Á£Î¤Î¡Ö¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Ä¹ÌîÎ¿Âç¤ÎÄï¤Ç¤¢¤ëÄ¹ÌîÁóÂç¤éÊ¿¶ÑÇ¯Îð£±£¶¡¦£´ºÐ¤Î£¸Ì¾¡£¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë£Ó£Ä£Ò¤Ë¿·¥ì¡¼¥Ù¥ë¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¡¢Âè£±ÃÆ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÍèÇ¯£²·î£²Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö£Ì£é£ç£è£ô¡¡£É£ô¡¡£Õ£ð¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¿Êª¸ì¤Î±äÄ¹¾å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤â¤È¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¥°¥ë¡¼¥×¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢£ö£ï£ø¡ÊÀ¼¡¿²Î¡Ë¤ÇËÍ¡Ê£â£ï£ë£õ¡Ë¤¿¤Á¤¬¡¢£ó£ô£ï£ò£ù¡ÊÊª¸ì¡Ë¤òËÂ¤°Æü¡¹¡Ê£ä£á£ù£ó¡Ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤³¤ÎÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö£Â£Á£Ô£Ô£Ì£Å¡¡£Â£Ï£Ù£Ó¡¡£·£ô£è¡¡£Ó£Ô£Á£Ç£Å¡¡-¡¡£Ô£È£Å¡¡£Æ£É£Î£Á£Ì¡¡£Ì£É£Ö£Å¡¡-¡×¤ò¤â¤Ã¤Æ°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö£Å£Â£é£Ä£Á£Î¡¡£Î£Å£Ø£Ô¡×¤«¤éÂ´¶È¤·¡¢º£¸å¤Ï¡Ö£Ö£Ï£Ë£Ó£Ù¡¡£Ä£Á£Ù£Ó¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥¨ÁÈ¶Ê¡Ö¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡×¤è¤ê¡ÖÀãÊÒ¤Î¥ï¥ë¥Ä¡Ê£×£á£ì£ô£ú¡¡£ï£æ¡¡£ô£è£å¡¡£Ó£î£ï£÷£æ£ì£á£ë£å£ó¡Ë¡×¤ò¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤·¤¿¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê°ì¶Ê¡£¡ÖÀã¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë°ìÈÖÀ±¤ò¸«¼º¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼´¤Ë¡¢¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤ÎÃæ¤Ç¤â¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÀµÄ¾¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¼«¤é¤ÎÆâ¤Ë¤¢¤ë¸÷¤ò¿®¤¸È´¤¯ÂçÀÚ¤µ¤òÎÏ¶¯¤¯²Î¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£³£±Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÂè£¹²ó¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡×¤Ç¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤Î¾ì¡£ÍèÇ¯£²·î£²£±ÆüÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¤Î£Ô£è£å¡¡¤Ë£Ç£á£ò£ä£å£î¡¡£Ò£ï£ï£í¤Ç¡Ö£Ö£Ï£Ë£Ó£Ù¡¡£Ä£Á£Ù£Ó¡¡£Ä£å£â£õ£ô¡¡£Ó£è£ï£÷£ã£á£ó£å¡¡¡Ç£Ì£é£ç£è£ô¡¡£É£ô¡¡£Õ£ð¡Ç¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢£³·î¡¦£´·î¤È£³¤«·îÏ¢Â³¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡°Ê²¼¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡±Û»³·ÉÃ£¡Öº£²ó¡¢£Ö£Ï£Ë£Ó£Ù¡¡£Ä£Á£Ù£Ó¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢±Û»³·ÉÃ£¤Ç¤¹¡£Î¨Ä¾¤Ë£Ö£Ï£Ë£Ó£Ù¡¡£Ä£Á£Ù£Ó¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é³èÆ°¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤ÇËÍ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¡¢£¶ºÐ¤Î»þ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æº£¤¤¤ë»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¤¿¤À¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤ëÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢£Å£Â£é£Ä£Á£Î¤Î¸¦µæÀ¸¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¡¢¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î²ÝÂê¤Ë¤È¤³¤È¤ó¸þ¤¹ç¤¤¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤â½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤óÇº¤ó¤À¤ê¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤ÆÃç´Ö¤â¤Ç¤¤Æ¡¢£±¤Ä£±¤Ä¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢²á¤´¤¹Æü¡¹¤ÎÃæ¤ÇËÍ¤Ë¤â¾¯¤·¤º¤ÄÌÜÉ¸¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢£Ö£Ï£Ë£Ó£Ù¡¡£Ä£Á£Ù£Ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È»Ù¤¨¹ç¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢ËÜÅö¤ËËÍ¤Ï¹¬¤»¼Ô¤Ç¤¹¡£¡¡¤½¤·¤Æ£±¤Ä¡¢ÌÀ³Î¤ÊÌ´¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¤Þ¤ÀÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê·Ê¿§¤ò¡¢Ãç´Ö¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤È°ì½ï¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ì´¤Ë¸þ¤«¤¦ËÍ¤¿¤Á£Ö£Ï£Ë£Ó£Ù¡¡£Ä£Á£Ù£Ó¤ò¡¢¤É¤¦¤«¤³¤ì¤«¤éËö±Ê¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×
¡¡ÎÃÀ¥°ìñ¥¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢£Ö£Ï£Ë£Ó£Ù¡¡£Ä£Á£Ù£Ó¤ÎÎÃÀ¥°ìñ¥¤Ç¤¹¡£²»³Ú¤òÄ°¤¯¤³¤È¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤â¡¢²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤ÏÌ¤·Ð¸³¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤¬²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÎÀè¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Äµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î´é¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¡¢À¼¤òÊ¹¤¯¤¿¤Ó¡¢¤³¤Î³èÆ°¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¸¦µæÀ¸¤ÎÁªÈ´´ë²è¤Ç¤¢¤ë£Â£Á£Ô£Ô£Ì£Å¡¡£Â£Ï£Ù£Ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¹Åç¤ÈÅìµþ¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤âÂçÊÑ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤ÏÂÌÌÜ¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢Æ¨¤²½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤ËÈô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤ÇÄ°¤¯²»³Ú¤ËÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¡¢Ì´¤ò¶¯¤¯»ý¤Ä¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¡¢²»³Ú¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ï¡¢²Î¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éËÍ¤¬¡¢ËÍ¤é¤¬²Î¤¦²Î¤Ç¡¢ÆÏ¤±¤ë²»³Ú¤Ç¡¢Ã¯¤«¤ÎÇØÃæ¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ì´¤Ø¤Î°ìÊâ¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁÇÅ¨¤Ê£·¿Í¤ÎÃç´Ö¤È£¸¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é³§¤µ¤ó¤È¤â°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¡Ö£Ö£Ï£Ë£Ó£Ù¡¡£Ä£Á£Ù£Ó¡×¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈÓÀ¤Á±Ê¸¡Ö£Ö£Ï£Ë£Ó£Ù¡¡£Ä£Á£Ù£Ó¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢ÈÓÀ¤Á±Ê¸¤Ç¤¹¡£¤³¤Î£¸¿Í¤Ç¡¢£Ö£Ï£Ë£Ó£Ù¡¡£Ä£Á£Ù£Ó¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼½ÐÍè¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ä·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤Ê¬¡¢ËèÆüÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤ËÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÇ¯Îð¤ä·Ð¸³¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¯¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Î¿Í¤Ï½ÐÍè¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È²ù¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤ò·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤à¤·¤í·ù¤¤¤Ê¼«Ê¬¤¬¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ï´°àú¤Ê¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢´°àú¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Á´¤¯¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¬£Ö£Ï£Ë£Ó£Ù¡¡£Ä£Á£Ù£Ó¤È¤·¤Æµ±¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤¯¡¢ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆü¡¹¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡££Ö£Ï£Ë£Ó£Ù¡¡£Ä£Á£Ù£Ó¤È¤·¤Æ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡Áñ»Ê°¡¸×¡Ö£Å£Â£é£Ä£Á£Î¸¦µæÀ¸¤È¤·¤Æ¤Î£µÇ¯´Ö¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î·Ð¸³¤È½Ð²ñ¤¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¼þ°Ï¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¿Ê¤à¤Ù¤Æ»¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë½Ö´Ö¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¿´¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¾®¤µ¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿´¤«¤é¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤³¤Î»Å»ö¤Ë¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¹¬¤»¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¤½¤Î´Ä¶¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê°ìÁØÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡ÅÄÂ¼ñ¥Âç¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢£Ö£Ï£Ë£Ó£Ù¡¡£Ä£Á£Ù£Ó¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÅÄÂ¼ñ¥Âç¤Ç¤¹¡ªËÍ¤Ï»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë£±Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤Ë¡¢¶öÁ³Êì¿Æ¤¬´Ñ¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÊý¤¬ÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤´¶Æ°¤·¤Æ¡¢ËÍ¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¤È»×¤Ã¤Æ±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Î¤â¥À¥ó¥¹¤â·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢£Å£Â£é£Ä£Á£Î¤Î¸¦µæÀ¸¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤ë¤È¼¡¡¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Âô»³´èÄ¥¤Ã¤ÆÃ¯¤è¤ê¤âµ±¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¾Ð´é¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤È¤Þ¤À¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤ËÉ½¤»¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ªËÍ¤â¡¢Âç¹¥¤¤ÇÆ´¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºÇ¹â¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éËÍ¤¿¤Á£¸¿Í¤Ç½é¿´¤òËº¤ì¤º¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÅØÎÏ¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á£±¿Í£±¿Í¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¤½¤·¤Æ£±¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤âÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡Ä¹ÌîÁóÂç¡Ö£Ö£Ï£Ë£Ó£Ù¡¡£Ä£Á£Ù£Ó¤ÎÄ¹ÌîÁóÂç¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤³¤ÎÌ´¤ò»Ö¤·¤ÆÌó£±£±Ç¯·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¼«Ê¬¤ÏÂô»³¤ÎÊý¡¹¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤â¤È»×¤Ã¤ÆÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤½¤ÎÌ´¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î»þ¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤Î»þ¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¼«Ê¬¤Ï¸å²ù¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÀäÂÐ¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤·¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¡¹¤Ë¤â¸å²ù¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Î³Ð¸ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¼«Ê¬¤ÏÌ´¤ò²¿ÅÙ¤âÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤º¤Ã¤È´õË¾¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¶á¤¯¤ÇÂç¤¤ÊÇØÃæ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿·»¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤ÏÈæ¤Ù¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯¸Ø¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Éé¤±¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£º£²ó¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÁÇÅ¨¤Ê¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡É¥Ü¥¯¥·¥À¥¤¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤¬¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÁÇÅ¨¤ÊÊª¸ì¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¶¶¿·Ì´¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ä»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ªËÍ¤Ï»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÌ´¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤´¤È¤Ë¤½¤ÎÌ´¤¬¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ËËèÆü¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æº£¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»þ¤Ë¤ÏºÃ¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ¨¤²¤¿¤¤»þ¤âÂô»³¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸¦µæÀ¸¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤éÄº¤¯±þ±ç¤Î¸ÀÍÕ¤ä´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ËÍ¤ÎÆü¡¹¤Î³èÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÀ¸¤ä¤ê¤¿¤¤»ö¤Ã¤ÆËÜµ¤¤Ç¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¤È¿´¤ÎÄì¤«¤é»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¤³¤¦¤·¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÄÏ¤á¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤¦Ì´¤Ç¡¢ËÍ¤ÏÀäÂÐ¤ËÃ¯¤«¤ò½õ¤±¤é¤ì¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á£Ö£Ï£Ë£Ó£Ù¡¡£Ä£Á£Ù£Ó¤Î£¸¿Í¤ò¿®¤¸¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤ÎËèÆü¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¾¾ºêºóÌï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢£Å£Â£é£Ä£Á£Î¡¡£Î£Å£Ø£Ô¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡£Ö£Ï£Ë£Ó£Ù¡¡£Ä£Á£Ù£Ó¡¡¤Î¾¾ºêºóÌï¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿Ì´¤òÄÏ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤«¤é¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤«¤éËÍ¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥í¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤¦½Å¤ß¤òÇØÉé¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²¿¤è¤ê¸÷±É¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Îµï¾ì½ê¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÄÏ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤³¤³¤Þ¤ÇÃ©¤êÃå¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ãç´Ö¤È¤â½Ð²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇÄü¤á¤è¤¦¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤³¤³¤Ç¼¤á¤¿¤é¤Ê¤Ë¤â»Ä¤é¤Ê¤¤¤·²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬¤¤¤Æ¡¢Â³¤±¤ë³Ð¸ç¤òÌã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¡¢¤¢¤ÎÁªÂò¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¡¢¤³¤Î¸½¼Â¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬Ì´¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¼¡¤ÏËÍ¤¬Í¿¤¨¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â¤³¤ì¤âÁ´Éô¥Ü¥¯¥·¥À¥¤¤Ç¤¹¡£¥Ü¥¯¥·¥À¥¤¤ÇÂô»³¤Î²ÄÇ½À¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ÏÁ´Éô¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âËÍ¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤ò²Î¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÇÀ§Èó¤Ä¤¤¤Æ¤¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é£Ö£Ï£Ë£Ó£Ù¡¡£Ä£Á£Ù£Ó¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×