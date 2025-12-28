ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（43）が28日、インスタグラムを更新。29日にデジタル限定写真集「One more TOMOKA」をリリースすると発表した。

「デジタル写真集【TOMOKA】をたくさんの方に手に取っていただいたことを受けて、アザーカット写真集【One More TOMOKA】が明日12月29日に発売されます 【TOMOKA】には収録されなかった写真たちです」と発表した。

続けて「あの日の撮影を思い出しながら、『こんな表情もあったんだ』と、少し嬉しくて少し照れました。もう予約も始まっています。年末年始の余韻のおともに、そっと開いてもらえたら嬉しいです。なんで載らなかったのか。それは、見たら分かるかもしれません」と記述。

そして「さらに、1月5日発売の『週刊プレイボーイ』ではアンコール掲載＋重大発表も…！」と重ねて発表。「慌ただしい年末ですが、ふと一息つく時間に、見てもらえたら嬉しいです」とつづり、水色のビキニ写真を公開。「ちなみにこの撮影時、これでも絞っていたんですよ 楽しい撮影だったなぁ」と締めくくった。

この投稿に対し「美しい...」「最高です」「なんていうすごいボリュームなんだが リアルに」などと書き込まれていた。

広島県呉市出身の竹中アナは広島工大卒業後、青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスターを経て、15年4月からフリーアナウンサーに転向。17年10月にラジオ沖縄に入社した。15年には写真集「ASAKARA TOMOKA」を発売。また、17日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）で、水着グラビアデビュー。自身のインスタグラムでふくよかな谷間を披露した"セクシー"白ビキニの写真を公開している。