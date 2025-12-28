¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó£³¹æ¤Î°Õ³°¤Ê¸òÍ§´Ø·¸¡Ö¤Ê¤ó¤ÇSixTONES¤È°ì½ï¤Ë¥á¥·¿©¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó£³¹æ¡×¤Î»³ËÜ¹À»Ê¡Ê£´£¶¡Ë¤È´ØÂÀ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£²£¸Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£°Õ³°¤Ê¸òÍ§´Ø·¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¥Ä¥¢¡¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡ÖËºÇ¯²ñ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Í¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢¹Ô¤±¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹Ô¤³¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï»³ËÜ¤È´Ø¤Î£²¿Í¤Ë¡¢¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¡¦ÃæÀ¾ÌÐ¼ù¡¢»°Çï»Ò¡¦µ×ÊÝ¹§¿¿¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¤Î¹âÃÏÍ¥¸ã¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£»³ËÜ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç°û¤ó¤À¤é¡¢Ä¶³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤¢¤ÎÆü¡£ÈÓ¤â¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤Û¤É¤è¤¯¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼é¤é¤ì¤Æ¤¿¤·¡¢ÃÍÃÊ¤â¤½¤³¤½¤³¡×¤È¤´Ëþ±Ù¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢´Ø¤Ï¡Ö²¶¤Ï±¿Å¾¤À¤Ã¤¿¤«¤é°û¤ó¤Ç¤Ê¤¤¡£²¶¤Ï¥·¥é¥Õ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤º¤Ã¤ÈÎäÀÅ¡£¤Ê¤ó¤Ç»³ËÜ¤È£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¤¬°ì½ï¤Ë¥á¥·¿©¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¤¦¡©¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤¹¤ë¤È»³ËÜ¤Ï¡Ö¶¦±é¼Ô¤À¤·¡¢£Ì£É£Î£Å¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¹âÃÏ¤¯¤ó¤¬»ö¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¡Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê½ÐÍè»ö¤â¡£¿©»ö²ñÁ°¤Ë¹âÃÏ¤ÏÃæÀ¾¤È·ÃÈæ¼÷¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£»³ËÜ¤¬¡Ö¡Ø¤´¤á¤ó¡¢ÃÙ¤ì¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ê¹âÃÏ¤Ï¡Ë¡ØÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£ÃæÀ¾¤µ¤ó¤È¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¸«¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï´Ø¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤À¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÆü¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤À¤Î¤Ï»³ËÜ¤À¤±¡£¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬£µ¿Í¤¤¤ÆÇä¾å¤¬¥Ó¡¼¥ë£±¡£¤¢¤ÈÁ´°÷¥¦¡¼¥í¥óÃã¡£¤½¤ì¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£