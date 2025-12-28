16¾¡¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¼Â¤ò·ë¤ÖÅÄ»³²¢Í¤µ³¼ê¡¢Ãæ±û¶¥ÇÏ´ØÀ¾ÊüÁ÷µ¼Ô¥¯¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ
¡¡2025Ç¯ÅÙ¤Î¡ÖÃæ±û¶¥ÇÏ´ØÀ¾ÊüÁ÷µ¼Ô¥¯¥é¥Ö¾Þ¡Ê´ØÀ¾½êÂ°µ³¼ê¿·¿Í¾Þ¡Ë¡×¤ò¡¢ÅÄ»³²¢Í¤µ³¼ê¤¬¼õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¾Þ¤Ï¡¢´ØÀ¾½êÂ°¤Î¿·¿Íµ³¼ê¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¸²Ãø¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤¿µ³¼ê¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡£ÅÄ»³µ³¼ê¤Ï2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë16¾¡¤òµó¤²¡¢°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤È·ÑÂ³Åª¤Ê³èÌö¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼õ¾Þ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÅÄ»³µ³¼ê¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¾Þ¤Ï¼«Ê¬°ì¿Í¤ÎÎÏ¤Ç³Í¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÌ¤½Ï¤Ê¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¡¢ÂçÀÚ¤ÊÇÏ¤òÂ÷¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤»ä¤ò¸·¤·¤¯¡¢¤«¤Ä²¹¤«¤¯Æ³¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»Õ¾¢¡Ê¿·Ã«¸ù°ìÄ´¶µ»Õ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÄ´¶µ»Õ¤ÎÀèÀ¸Êý¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢ËèÆüÄ«Áá¤¯¤«¤éÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¡¢ÇÏ¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¿´·ì¤òÃí¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë±¹¼Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¡ÖºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÇÏ¤ÎÇØÃæ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¼õ¾Þ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÆÃÊÌ¥ì¡¼¥¹¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â°ì°È°ì°È¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢ÇÏ¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤»¤ëµ³¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¿·¿Í¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤òÎÈ¤Ë¡¢ÅÄ»³µ³¼ê¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤È³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£