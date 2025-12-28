¾®¶¶·úÂÀ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶½¹Ô¡¡ÍèÇ¯4¡¦16¤ÎÂè£±ÃÆ¥«¡¼¥É¤Ï¡ÖÎëÌÚ¸ÝÂÀÏº vs ¾®Æ£¾ÂÀ¡×
¡¡ÍèÇ¯£´·î£±£¶Æü¤Ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÅ´¿Í¡¦¾®¶¶·úÂÀ¤Î´°Á´¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶½¹Ô¡Ö£Æ£ï£ò£ô£õ£î£å¡¡£Ä£ò£å£á£í¡¡£±£±¡×¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥ÉÂè£±ÃÆ¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¸ÝÂÀÏº¡Ê£Ç£Ì£Å£Á£Ô¡Ë¤¬¾®Æ£¾ÂÀ¡Ê£Ï£Ó£×¡¡£Ó£Ô£Ù£Ì£Å¡¡£×£Ò£Å£Ó£Ô£Ì£É£Î£Ç¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¾®¶¶¤Ï¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡¢ÎëÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£Æ£ï£ò£ô£õ£î£å¡¡£Ä£ò£å£á£í¡¡£±¡¢£´¡¢£µ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ç£´²óÌÜ¡¢½ÏÎý¤·¤¿µ»½Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È´üÂÔ¡£¤Þ¤¿¡¢¾®Æ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾®Æ£Áª¼ê¤Ï£Ï£Ó£×´üÂÔ¤ÎÀ±¡¢Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼»²Àï¤·¤Æ¤¤¤Æ¥¥ã¥ê¥¢£±Ç¯¤ÇÇ¯´Ö£±£±£°»î¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó£Ö£Ó¼ã¼ê¡¡¸ÝÂÀÏº¤â¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Î¥Ò¥¶¤ÎÉé½ý¤«¤é¡Ê£²£°£°£²Ç¯£··î£µ¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¡ËÂè£±»î¹ç¤ÇÉüµ¢¤·¤¿»þ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¸ÝÂÀÏº¤À¤Ã¤¿¡Ä¤â¤¦£²£µÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡ª¡ª¡¡³Ú¤·¤ß¤Ê¥«¡¼¥É¤¬ÁÈ¤á¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾ÂÐÀï¥«¡¼¥É¤â½ç¼¡È¯É½¤È¤Ê¤ë¡£