´äÅÄË¾Íèµ³¼ê¤¬ÄÌ»»600¾¡¤òÃ£À®
¡¡12·î28Æü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè2R¤Ç¡¢´äÅÄË¾Íèµ³¼ê¤¬¥Ç¥¢¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¤Ëµ³¾è¤·¤Æ1Ãå¤È¤Ê¤ê¡¢JRAÄÌ»»600¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¡¢´äÅÄµ³¼ê¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏÂç¤¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ç2Ãå¤¬Â³¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤ÎÀáÌÜ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÌÄÈøµÇ°¡Û´äÅÄË¾¡ÖÇÏ¤Î¥ê¥º¥à¤òÊø¤µ¤º¹Ô¤±¤¿·ë²Ì¡×¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥Ð¥í¡¼¥º¤¬½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡Ö²ø²æ¤äµ³¾èÄä»ß¤Ê¤¯´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍÎÏÇÏ¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢G2¡¢G3¤Ï¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢G1¤Ï¤Þ¤À¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼¡¤ÎÀáÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¤¼¤ÒG1¾¡Íø¤òÃ£À®¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤Æµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¡¢²ø²æ¤äµ³¾èÄä»ß¤Ê¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£