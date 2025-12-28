°úÂà¤ÎÅÄÃæ·òµ³¼ê¤¬¥é¥¹¥Èµ³¾è¤ÇÍ½ªV
¡¡ÅÄÃæ·òµ³¼ê¡Ê·ªÅì¡¦ÃæÂ¼Ä¾Ìé±¹¼Ë½êÂ°¡Ë¤¬12·î28Æü¤Îºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè12R¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½ÌòºÇ¸å¤Îµ³¾è¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡ºå¿À12R¤Ç¤Ï¥¤¥Ä¥â¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ëµ³¾è¤·¡¢1Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¡£¤³¤ì¤¬ÅÄÃæ·òµ³¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Îµ³¾è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Ïµ³¼ê¤ò°úÂà¤·¡¢ÃæÂ¼Ä¾Ìé±¹¼Ë¤ÇÄ´¶µ½õ¼ê¤È¤·¤Æ¶¥ÇÏ³¦¤Ë·È¤ï¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖºÇ¸å¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ï¹¯ÂÀ¤Î¤ª¤«¤²¡×
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¡¢ÅÄÃæµ³¼ê¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÆ±´ü¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤³¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ£²¬¹¯ÂÀ¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹¯ÂÀ¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ì¥®¥ó¥¹¤ÇºÇ¸å¤Ë¾è¤ì¤Æ¡¢¤·¤«¤â¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¤¤Ä¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ëü´¶¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö19Ç¯´ÖÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Àõ¸«ÀèÀ¸¡¢ÌÚ¸¶ÀèÀ¸¡¢ÀîÂ¼ÀèÀ¸¡¢¤½¤·¤Æº£¤Þ¤Ç¾è¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Öº£¸å¤â¶¥ÇÏ³¦¤ÇÆ¯¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¶¥ÇÏ¤ÏÍèÇ¯¤âÂ³¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¸½ÌòÀ¸³è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£