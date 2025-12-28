¡Ú¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¥ê¥Ï1ÆüÌÜ¡Û¥¥ó¥×¥ê¡¦¥ß¥»¥¹¡¦ÇµÌÚºä46¤é14ÁÈÅÐ¾ì¡ã¼Ì¿¿ÆÃ½¸¡ä
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/28¡Û28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î²»¹ç¤ï¤»¡¦¼èºà²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ï1ÆüÌÜ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤Ç¤Þ¤È¤á¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¶ÊÌÜ°ìÍ÷
½éÆü¤Ï12»þº¢¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢²»¹ç¤ï¤»¤È°Ï¤ß¼èºà¤ò¼Â»Ü¡£King ¡õ Prince¤¬¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡¢ºäËÜÅßÈþ¡¢ÇµÌÚºä46¡¢TUBE¡¢½ãÎõ¡¢HANA¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢´äºê¹¨Èþ¡¢´öÅÄ¤ê¤é¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢Mrs. GREEN APPLE¡¢ÉÛ»ÜÌÀ¡¢Perfume¤Î·×14ÁÈ¤¬²»¹ç¤ï¤»¡¦¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤È¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¶ÊÌÜ°ìÍ÷
¢¡¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¥ê¥Ï1ÆüÌÜ¡¢King ¡õ Prince¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È
½éÆü¤Ï12»þº¢¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢²»¹ç¤ï¤»¤È°Ï¤ß¼èºà¤ò¼Â»Ü¡£King ¡õ Prince¤¬¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡¢ºäËÜÅßÈþ¡¢ÇµÌÚºä46¡¢TUBE¡¢½ãÎõ¡¢HANA¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢´äºê¹¨Èþ¡¢´öÅÄ¤ê¤é¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢Mrs. GREEN APPLE¡¢ÉÛ»ÜÌÀ¡¢Perfume¤Î·×14ÁÈ¤¬²»¹ç¤ï¤»¡¦¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤È¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¢¡¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û