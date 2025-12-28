¥Þ¥³¡¼¥ì¡¼¡¦¥«¥ë¥¥ó¡¢¡ÈÎÉ¤¤Éã¿Æ¡É¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦Ê³Æ®Ãæ
¥Þ¥³¡¼¥ì¡¼¡¦¥«¥ë¥¥ó¡Ê45ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¡¢Äê´üÅª¤Ë¡Ö¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£½÷Í¥¤ÇºÊ¤Î¥Ö¥ì¥ó¥À¡¦¥½¥ó¥°¤È¤Î´Ö¤Ë4ºÐ¤È3ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÂ©»Ò¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¥Þ¥³¡¼¥ì¡¼¤Ï¡¢Éã¿Æ¤È¤·¤ÆÎÉ¤¤¼êËÜ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
YouTubeÈÖÁÈ¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤Ç¥Þ¥³¡¼¥ì¡¼¤Ï¡¢À¤Âå´Ö¥È¥é¥¦¥Þ¤¬¿Í¤ò¡Ö¶ì¤·¤á¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Ä¤Ä¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö²æ¤¬²È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤òÉÑÈË¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¼«Ê¬¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢½½Ê¬¤ËÊ¹¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤À¤«¤é¡£¡Ø¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡Êproud¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤µ¡×
¡ÖÂ©»Ò¤ÎÈ¯É½²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡£Ëë¤¬³«¤¤¤¿ÅÓÃ¼¡¢Èà¤Ï¸Ç¤Þ¤Ã¤Æµã¤½Ð¤·¡¢ÉñÂæ¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇËÍ¤Ï¶î¤±´ó¤Ã¤ÆÊú¤¾å¤²¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¡Ø¤ªÁ°¤òËÜÅö¤Ë¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ó¤ÊÉ÷¤ËÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤ËÍ¦´º¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡×
¼ÂÉã¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¡È¥¥Ã¥È¡É¡¦¥«¥ë¥¥ó¡Ê81ºÐ¡Ë¤È¤ÎÊ£»¨¤Ê´Ø·¸¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¿¥Þ¥³¡¼¥ì¡¼¤À¤¬¡¢¸½ºß²ÈÂ²¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ë¸Ø¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ö¥ì¥ó¥À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êì¿Æ¤Ç¡¢ËÍ¤Ë¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤Éã¿Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¡×
¡ÖÈà½÷¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤É¤ì¤Û¤É¹¬¤»¤«¤ò¸«¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¡×
¡Ö¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¹¬¤»¤Ê»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤À¤è¡×
2025Ç¯3·î¤Ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ö¥·¥Ö¥ê¥ó¥°¡¦¥ê¥ô¥§¥é¥ê¡¼¡×¤ÇÉã¿Æ¤È¡Ö30Ç¯°Ê¾å¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥³¡¼¥ì¡¼¤À¤¬¡¢11·î¤Ë¤Ï¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó»ï¤Ç¡ÖÉã¿Æ¤Ï¸ÉÆÈ¤Ë»à¤Ì¤Ù¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤â¤¤¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ë¤Ï7¿Í¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Æ¡¢º£¤Ï5¿Í¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Â¹¤¬¤¤¤ë¡£¤Ç¤âÃ¯¤âÈà¤È´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¡£Á´¤¯¤Í¡£ËÍ¤ÎÃÎ¤ë¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡×
¡Ö·»Äï¤¬Èà¤È´Ø·¸¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¡£ËÍ¤Ï²È¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£Èà¤Îºá¤òËÍ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÇØÉé¤ï¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¡ÖËÍ¤Î¡Ê»Ò°é¤Æ¤Î¡Ë¤ä¤êÊý¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤À¡£¤À¤«¤éÈà¤È¤Ï·èÊÌ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÈà¤Ï°ì¿Í¤ÇºÂ¤êÂ³¤±¡¢¤ª¤½¤é¤¯¸ÉÆÈ¤Ë»à¤Ì¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤¿¤éËÍ¤Ï¡Ø¤¢¤¢¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¼õ¤±¤ë¤Ù¤Êó¤¤¤À¡Ù¤È¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤µ¡×
