フランスを代表する女優ブリジット・バルドーさんが死去したと、バルドーさんが創設した「ブリジット・バルドー財団」が声明を通じて２８日発表した。ＡＦＰ通信などが報じた。９１歳だった。

声明で「ブリジット・バルドー財団は、創設者であり会長であるブリジット・バルドー夫人の逝去を深い悲しみをもってお知らせします。世界的に著名な女優兼歌手であった彼女は、輝かしいキャリアを捨て、動物福祉と自身の財団に生涯と情熱を捧げる道を選びました」と伝えた。死去した日や死因については明らかにしていない。

バルドーさんは １９３４年９月２８日生まれ、パリ出身。モデルとしてキャリアをスタートし、１５歳でファッション誌「エル」の表紙を飾った。これがきっかけでマルク・アレグレ監督の映画「Ｌｅｓ Ｌａｕｒｉｅｒｓ ｓｏｎｔ ｃｏｕｐｅｓ」の出演オファーを受けた。役は得られなかったが、そのオーディションで映画監督で俳優のロジェ・ヴァディムさん（２０００年没）と出会い１９５２年に結婚。５６年、ヴァディムさんの監督作品「素直な悪女」で小悪魔的な女性を演じ、セックス・シンボルとして有名になった。後年には動物愛護家として熱心に活動していた。