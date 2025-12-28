社会学者の古市憲寿氏が28日、日本テレビ系「真相報道バンキシャ！」（日曜後6・00）に出演し、今年印象に残った出来事として首相の交代を挙げた。

11月2日の同番組に出演した際、「石破さんがひど過ぎましたからねえ、国際会議でスマホいじったりとか。それと比べたら高市さんが評価されるって凄い分かるんですよ」と石破茂前首相と比較して高市早苗首相を評価していた古市氏。

石破氏は今年2月9日、同番組に生出演したが「桝さんと僕でスーツのふけを取ってあげましたよね、本番前」とレア過ぎる思い出を回顧。すかさずMCのフリーアナウンサー・桝太一から「そういうどうでもいいことを覚えてるんですね」と突っ込まれた。

その出来事からまだ1年経っていないが、古市氏は「あれが去年かなと思えるぐらい、何なら石破政権って本当にあったのかなと思えるぐらい、高市政権の影響力というかインパクトって大きかったと思う」と日本初の女性首相誕生の衝撃を語る。

高市首相による台湾有事を巡る発言で日中関係は緊張が続いているが、「良くも悪くも台湾有事の問題だとか、良くも悪くもですけどガラッと日本の雰囲気が変わったというか、それぐらい今年の雰囲気を変えたなという気がする」。桝アナも「確かに塗り替えられた感覚ありますね」とうなずいていた。