µÆ¿å´Ý¤â´¶·ã¡ªµÈÂ¼ÃÎ»ö¡¢ËüÇî¤Ç¤Î¤Ò¤é¤á¤¤È·èÃÇ¡ÖÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤ÏÀ¯ºö¤Ç¤âÂç»ö¡×
¡¡¡ÚµÆ¿å´ÝÅ¹¼çÄÁÊõÆ²¡ã³ÈÂçÈÇ¡äµÈÂ¼ÃÎ»öVSµÆ¿å´ÝËüÇîÁí·è»»ÂÐÃÌ¡Ê3¡Ë¡Û¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥³¥é¥à¡ÖÄÁÊõÆ²¡×¤òÉÔÄê´üÏ¢ºÜ¤¹¤ë²ÏÆâ²ÈµÆ¿å´Ý¤¬¡¢µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÈÆÃÊÌÂÐÃÌ¤·¤¿¡£µÆ¿å´Ý¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤ÎÌó8000¿Í¤ÎËßÍÙ¤ê¤Ç²»Æ¬¼è¤ê¤òÌ³¤á¤¿¡£³«ºÅÄ¾Á°¤Þ¤ÇÈãÈ½¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿ËüÇî¡£µÈÂ¼»á¤Ï¼«¿È¤ÎÀ¯¼£Å¯³Ø¤Ë¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¤Î·èÃÇ¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
²Ï¡¡¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£ºÇ½é¤Ï¥¨¥¥¹¥Ý¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇËßÍÙ¤ê¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£³Î¤«4·î¤«5·î¤ËÃÎ»ö¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÊÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Ç¤È¡Ë¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤È±ó¤¯¤ÎÊý¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤¿¡£
¡¡¤Ç¤¤ë¤â¤ó¤«¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆËÍ¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç²¼¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£³Î¤«¤Ë¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤±¤ì¤É¡¢²»¶Á¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²»³Ú¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ûÀß¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤¬²¿½½¸Ä¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò»È¤¨¤Ð²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤ËÃÎ»ö¤Î¤Ò¤é¤á¤¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡£70Ç¯ËüÇî¤Î»þ¤Ë²ÏÆâ²»Æ¬¤À¤±¤¬¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢55Ç¯·Ð¤Ã¤Æ²ÏÆâ²»Æ¬¤À¤±¤ÎËßÍÙ¤ê¤¬¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤Ò¤é¤á¤¤Ç¤¹¤Í¡©
µÈ¡¡¤Ò¤é¤á¤¤È·èÃÇ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ¦µ¤¤âÍ×¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤½¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¤ë¤ó¤«¡©¤È¡£»×¤¦¤³¤È¤Ï¼«Í³¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤ÏÀ¯ºö¤Ç¤âÂç»ö¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤âËüÇî¤ÏÀ¤³¦¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÆÍ¤È´¤±¤ÆÌ¤Íè¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡£¤ä¤ë¤Ê¤é¤Ð½¾Íè¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤ËßÍÙ¤ê¤ÎÀ¤³¦¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç°ì¤Ä¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¡ÊÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Ï¡Ë·ë¹½Âß¤·ÀÚ¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
²Ï¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢Í½Ìó¤Ê¤·¤Ç¤¤¤±¤ëÍ£°ì¤Î¡Ê»ÜÀß¡Ë¡£
¢¨¡Ê4¡Ë¤ËÂ³¤¯