現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が28日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。ポスティングシステムでメジャー移籍を目指す選手たちへ自身の思いを口にした。

2025年の野球界の出来事を振り返り「観客動員数が最高でしょ。年々更新しているわけでしょ。野球人口が少なくなってきたという中で、観る人が増えてきてるってことは喜ばしいことなんだろうと思う。野球も捨てたもんじゃないと思う」と話した。

「それと年々、アメリカに挑戦したいっていう選手がね増えてきている。そういう中でアメリカの野球を観る機会っていうのも、また増えるだろうし、二重に楽しむことができるっていうことが、野球界にとっては良いことなんだろうと思います」と喜んだ。

ただ、ポスティングシステムでメジャー移籍を目指す昨今の風潮には、「だからって選手にはね、ポスティングがさもさも自分たちが勝ち取った権利のような使い方をしてもらいたくないなと思いますけどね。認めてない球団もあるわけですから」と“オレ流”の考えを示した。