お笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼（54）、小木博明（54）が25日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。女優波瑠（34）との結婚を発表した俳優高杉真宙（29）を祝福した。

波瑠と高杉は23日、双方のSNSで結婚を発表。高杉は同番組の11日深夜放送回にゲスト出演していた。小木は「俺、LINEしたの、ニュース見て。“たかまひ”（高杉の番組内での愛称）に」と切り出し、文面を明かした。

小木は「まず、俺から。『童貞じゃなかったの？』」と衝撃の文面を公開し、ラジオブース内は大爆笑。送った意図として「役者としてリスペクトしてるけど童貞っぽいじゃん、だって。普通に話してたら」と説明。

高杉からは「ありがとうございます。先日お会いしたときに言ってしまいたかったんですが」などと返信があったという。小木が「言ってくれないのは寂しいよね」と返信すると、高杉からは「なかなか厳しくて笑 ぜひまたラジオにお邪魔させてください」などのメッセージが来た。小木は波瑠とドラマで共演していることを理由に「（波瑠と高杉の）2人呼んでもいいぐらいだよね？」と主張した。