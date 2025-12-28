ÇîÂ¿ÂçµÈ¡¢M¡Ý1¥³¥ó¥Ó¤ò¡ÖÂçÈ¯ÌÀ¡×Àä»¿¤â¡ÖÌ¡ºÍ¤«¤É¤¦¤«ÏÀÁè¤Ï¤³¤³¤Çµ¯¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤À¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢ÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ê54¡Ë¤¬24ÆüÇÛ¿®¤ÎTBS¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ÖÂçµÈ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡¡¤¤¤Ã¤¿¤ó¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢³Æ¥³¥ó¥Ó¤ÎÌ¡ºÍ¤ò¹ÖÉ¾¡£Í¥¾¡¤·¤¿¡¢¤¿¤¯¤í¤¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀÖÌÚ¤¯¤ó¤Îº£»×¤¤ÉÕ¤¤¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹´¶¤Ï¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤À¤í¤¦¤·¡£¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¤¯¤ó¤¬¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤ä¤±¤É¡¢²¿¤Ç¤Ê¤ó¡©¡¡¤Ã¤Æ¡£¤³¤³¤Ç¤¤à¤é¤¯¤ó¤¬¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¤È¤¤¤¦²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÁÇ¤ÎÀÖÌÚ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤è¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¤¿¤¯¤í¤¦¤Ã¤Æ¤É¤Ã¤Á¤âÁÇ¤À¤Ã¤¿¤Î¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤òÃ±½ã¤Ê¥È¥ê¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤·¤¿¤é¤¢¤ì¤ä¤±¤É¡¢Ã±½ã¤ÊÀßÄê¤Ê¤ó¤ä¤±¤É¡¢¤³¤ìÂçÈ¯ÌÀ¤ä¤Ê¤¤¤«¤È¡£¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬²¿¤«¤Î¥¥ã¥é¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÍýÏÀ¾å¤È¤¤¤¦¤«¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤è¡¢¤³¤³¡£·è¾¡¤Î¥Í¥¿¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡£¤³¤ó¤ÊÌ¡ºÍ¤Ê¤¤¤Î¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
À¸ÊüÁ÷¸å¡¢MC¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤È¡¢¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¸åÆ£µ±´ð¤È¿©»ö²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Öº£ÅÄ¤µ¤ó¤È¸åÆ£¤¯¤ó¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡¢¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤°ÊÍè¤ÎÂçÈ¯ÌÀ¤Á¤ã¤¦¤«¤Ã¤Æ¡£¤¤¤½¤¦¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤òÌÚÂ¼¤Ð¤ó¤É¤¯¤ó¤¬ÁÇ¤ÎÌÚÂ¼¤Ð¤ó¤É¤¯¤ó¤Ç¤ä¤ë¤È¡¢¤â¤¦¤Í¡¢¤ä¤á¤í¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¾ð¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤ª¤ë¤ä¤í¤¦¤·¡£¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¤À¤«¤é¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¤·¡×¤ÈÊäÂ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤¬Ì¡ºÍ¤«¤É¤¦¤«ÏÀÁè¤Ï¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¤³¤³¤Çµ¯¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤À¤Ã¤Æ¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤ó¤À¤â¤ó¡£¥À¥Ö¥ë¥Ü¥±¤Ç¤¹¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¢¡¤¿¤¯¤í¤¦¡¡ÀÖÌÚÍµ¡Ê¤¢¤«¤®¡¦¤æ¤¦¡Ë¤Ï1991Ç¯¡ÊÊ¿3¡Ë10·î24Æü¡¢¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£NSC¡ÊµÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡ËÂçºå¹»37´ü¡£¼ñÌ£¤ÏÌîµå¡¢¶õ¼ê¡£¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¤Ï1990Ç¯¡ÊÊ¿2¡Ë1·î28Æü¡¢°¦É²¸©¾¾»³»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£NSCÂçºå¹»36´ü¡£¼ñÌ£¤Ï¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¡¢¥®¥¿¡¼¡¢¥Ù¡¼¥¹¡£16Ç¯3·î9Æü¤Ë¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¡£¥³¥ó¥ÓÌ¾¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Âç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê¤¤à¤é¡Ë¤È¥¤¥Á¥í¡¼¡ÊÀÖÌÚ¡Ë¤«¤é¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¡£24Ç¯Âè54²óNHK¾åÊýÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È½àÍ¥¾¡¡£