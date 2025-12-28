¥À¥¤¥Ï¥Ä»Â¿·¡Ö¤Á¤¤¤µ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª ¡È·Ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¥ï¥¤¥É¥Ü¥Ç¥£¡õ¡Ö½ÐÎÏ1.7ÇÜ¡×¤Î1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¡ª ÀìÍÑ¤Î¡Ö¹ë²ÚÆâÁõ¡×¤â¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¡Ö¥³¥Ú¥óZZ¡×¤È¤Ï¡©
·Ú¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼
¡¡2025Ç¯½©¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬·Ú¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¼¨¤¹¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡ÖK-OPEN¡×¤òÈäÏª¤·¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¹Ô¡Ö¥³¥Ú¥ó¡×¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¤¬Ç÷¤ëÃæ¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬¡Ö¼¡´ü¥³¥Ú¥ó¤ò¼¨º¶¤¹¤ë°ìÂæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ÏÏ¢Æü¤½¤Î»Ñ¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤À¤«¤ê¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª ¤³¤ì¤¬¡È½ÐÎÏ1.7ÇÜ¡É¤Î»Â¿·¡Ö¤Á¤¤¤µ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡ÅÅÆ°²½»þÂå¤ò¸«¿ø¤¨¤¿·Ú¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌ¤ÍèÁü¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿K-OPEN¤Ï¡¢½¾Íè¤Î·Ú¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤ÂçÃÀ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤â´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÌÀ¤ë¤¤ÏÃÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï2025Ç¯9·îËö¡¢Ä¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥³¥Ú¥ó¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ¸»º¤ò2026Ç¯8·î¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´Ä¶µ¬À©¤Î¶¯²½¤äÅÅÆ°²½¥·¥Õ¥È¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¡¢¾®·¿¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡ÈÁö¤ê¤Î³Ú¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë·Ú¡É¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥³¥Ú¥ó¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤È¤¤¤¦ÃÎ¤é¤»¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾×·â¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀË¤·¤Þ¤ì¤ëÀ¼¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡2002Ç¯¤Ë½éÂå¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¥³¥Ú¥ó¤Ï¡¢Åö»þÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿ÅÅÆ°³«ÊÄ¼°¥ë¡¼¥Õ¤ò·Ú¼«Æ°¼Ö¤ËºÎÍÑ¤·¡¢°¦¤é¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤ÈÁÖ²÷¤ÊÁö¤ê¤Ç½Ö¤¯´Ö¤Ë¿Íµ¤¼Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸Â¤é¤ì¤¿·Úµ¬³Ê¤ÎÃæ¤ÇÆÃÊÌ´¶¤òÄÉµá¤·¤¿°ìÂæ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢¡È¹ñ»º¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¡É¤Î¾ÝÄ§Åª¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯»Ù»ý¤µ¤ìÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥Ú¥ó¤ÎÎò»Ë¤ò¤¿¤É¤ë¤È¡¢Åìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤ÎÇÉÀ¸¥â¥Ç¥ë¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë°õ¾Ý¿¼¤¤°ìÂæ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢2005Ç¯¤ÎÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥³¥Ú¥ó ZZ¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡½éÂå¤è¤ê°ì²ó¤êÂç¤¤¯¡¢Á´Éý1600mm¤Î¥ï¥¤¥É¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿ZZ¤Ï¡¢¤½¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤â·ÚÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿Ä©Àï¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Ä¥¤ê½Ð¤·¤¿¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¢Äã¤¯¹½¤¨¤¿¼Ö¹â¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼Á³¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¹ñ»º¾®·¿¼Ö¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤ÎÇ÷ÎÏ¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¡¢¥ì¥«¥íÀ½ËÜ³×¥·¡¼¥È¤äMOMO¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁõÈ÷¤òºÎÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥¯¥Ô¥Ã¥È¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ºÇ¤â¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¥³¥Ú¥ó ZZ¤Ï1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¼«Á³µÛµ¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢109ps¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Æ±»þ´ü¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½éÂå¥³¥Ú¥ó¡ÊL880K·¿¡Ë¤Î660cc¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï64ps¤¬É¸½à¤Ç¡¢ZZ¤Î½ÐÎÏ¤Ï¼Â¤ËÌó1.7ÇÜ¤Ë¤âÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡·Úµ¬³Ê¤Î¸Â³¦¤ËÄ©¤à¤É¤³¤í¤«¡¢´°Á´¤Ë¤½¤ÎÏÈ¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤¿ÀÇ½¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡Ö·Ú¤ÎÈé¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¾®·¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡·ë¶É¥³¥Ú¥ó ZZ¤Ï»ÔÈÎ²½¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬¥³¥Ú¥ó¤È¤¤¤¦¼Ö¼ï¤¬Ã±¤Ê¤ë²Ä°¦¤¤·Ú¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ï¤ËÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¡È¼Â¸³¤ÎÉñÂæ¡É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¸å¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï2026Ç¯½Õ¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤Ï²áµî¤Î¥³¥Ú¥ó¤¬Êâ¤ó¤ÀÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£²óÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿K-OPEN¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤â¼«Á³¤È´Ø¿´¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡»þÂå¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥Ú¥ó¤¬ÃÛ¤¤¤¿¡ÈÁö¤ë³Ú¤·¤µ¡É¤ÎÀº¿À¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ìÂ³¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£