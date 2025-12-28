【義母…コソコソ月2万】プライドないの？お小遣いの範囲でやりくりすべき！＜第2話＞#4コマ母道場
夫婦のお小遣い事情は、家庭によってさまざまです。毎月決まった額をお小遣いにするご家庭もあれば、収入から一定額を家計に入れ、残りを自由に使うというご家庭もあるでしょう。お小遣いのかたちは本当にそれぞれ。今回は、そんな「夫婦のお小遣い」をめぐるお話です。主人公は、夫がお小遣いとは別に受けている“ある援助”がどうしても気に入らないようで……！？
第2話 ヒートアップ
【編集部コメント】
ユウノスケさん、前科があることもあり、今回の援助はできればアカネさんに知られたくはなかったようですね。ですがほぼ毎日のタバコとビールを隠さないようでは、さすがに簡単にバレてしまいますよ（笑）。ツメが甘いというか、考えがないというか……なんとも残念なことになっています。ところでアカネさんが渡している「足りない」お小遣いとは、一体いくらなのでしょうか？ もしかしたらそれ次第では、考え方が変わってくるかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・横内みか
