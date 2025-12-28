¹â¹»»þÂå¤«¤é¤Îà½ã°¦º§á27ºÐ¥¢¥Ê½ãÇò¥É¥ì¥¹¡õ¥¿¥¥·¡¼¥É¤ÎÉ×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÃËÁ°!¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤²á¤®¡×¡Ö¤â¤¦¹û¤ì¤Æ¤Þ¤¦¡Á¡×Æü¥Æ¥ì¡¦¹ú³êÃ«¤³¤³¤í¥¢¥Ê¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á
¡Ö¤Û¤ó¤È¡¢¤ª´é¤¬¡Ä¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹ú³êÃ«¤³¤³¤í(¤Ì¤«¤ê¤ä¡¢27)¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬7·î¤Ë·ëº§¤·¤¿É×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¡¢·ëº§¼°¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇÂç¹¥¤¤Ê²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢Ãç´Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¹¬¤»¤Ê1Æü¤Ç¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âËº¤ì¤º¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¡¡½ãÇò¥É¥ì¥¹¤È¥¿¥¥·¡¼¥É¤òÅ»¤Ã¤¿É×ÉØ¤¬´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤¤ó¤À¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¥ì¥¤²Ä°¦¤¤¤¹¤®¡×¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó´é½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¤¥±¥á¥ó¥ª¡¼¥éÉº¤Ã¤Æ¤ë!Â¿Ê¬ÃËÁ°¤À¤Ê!¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¡¢¤ª´é¤¬½Ð¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤âÈ±·¿¤È¤¤¤¤¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª»Ñ¤È¤¤¤¤¡¢ÂÎ³Ê¤È¤¤¤¤¡¢¤â¤¦¹û¤ì¤Æ¤Þ¤¦¡Á¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤²á¤®¡×¡Ö¹¬¤»¥ª¡¼¥é¤¬¼Ì¿¿¤«¤éÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¹ú³êÃ«¥¢¥Ê¤Ï7·î¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¹â¹»»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤¤Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¡¢Èà¤Î¶¯¤µ¤ÈÍ¥¤·¤µ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£