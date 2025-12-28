¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡ÛPerfume¡¡°ÛÎã¤Î¼èºàÂÐ±þÍÑ¥É¥ì¥¹¡¡¥¬¥¬¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼°áÁõ¡Ö¤³¤ì¤Ç¿´¤ª¤¤Ê¤¯¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢Perfume¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë¹ë²Ú°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡Ê¿Í¹©ÅßÌ²¡Ë¤È¾Î¤¹¤ëÌµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß¤ËÆþ¤ëPerfume¡£º£²ó¤Ï¡ÖPerfume¡¡Medley¡¡2025¡×¤ÈÂê¤·¡¢08Ç¯¤Î½é½Ð¾ì¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤¬¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×Á°ºÇ¸å¤Î¼èºàÂÐ±þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥â¥³¥â¥³¤ÎÀ¸ÃÏ¤Çºî¤é¤ì¤¿¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿Â¼è¤ê¤ÇÈÄ¤ËÉÕ¤¯¤È¡¢¾ìÆâ¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¸«±É¤¨¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¤½¤ì¤«¤é¼Ì¿¿»£±Æ¤ËÆþ¤ëÆþÇ°¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ÈÇò¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ä¼èºà¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¥À¥ß¡¼°áÁõ¤ÇÂÐ±þ¤·¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¹ÈÇò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤â¤Î¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë²Î¼ê¤¬Â¿¤¤¡£Perfume¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ïª½ÐÅÙ¤â¹â¤á¤Ç·ã¤·¤¤¥À¥ó¥¹¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë°áÁõ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¼Ô¤«¤é¡Ö¤³¤Î°áÁõ¤ÇÍÙ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡Ê36¡Ë¤¬¡Ö¤³¤ê¤ãÍÙ¤ì¤ó¤ï¡ª¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¡£¡ÖËÜÅö¤ÏËÜÈÖ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇÃå¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âÃå¤Æ¤ß¤¿¤éÂçÊÑ¤¸¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÎ¢»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤·¤æ¤«¡Ê37¡Ë¤â¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÃå¤¿¤¯¤Æ¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¥É¥ì¥¹¤Ï¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤ä²Î¼êYUKI¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥È¥â¡¦¥³¥¤¥º¥ß¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¥È¥â¡¦¥³¥¤¥º¥ß¤µ¤ó¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ºî¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤¨¤é¤¤Ä¥¤êÀÚ¤Ã¤¿½÷¤¿¤Á¤¬¤æ¤Ã¤¯¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ê¤È¤¤¤¦±é½Ð¤Ë¤·¤è¤¦¡Ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤À¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤ÈÁ´Éô¡¢³ð¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤È¡¢¡È¤¢¡Á¤Á¤ã¤óÀá¡É¤Ç¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢°Ï¤ß¼èºà¤ÇÃå¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ÛÎã¤Î¼èºàÂÐ±þÀìÍÑ¤Î¹ë²Ú¥É¥ì¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¿´ÃÖ¤¤Ê¤¯¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤Í¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãå¿´ÃÏ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²¹¤«¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¤á¤Ã¤Á¤ãÊÝ²¹À¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åß¤âOK¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ãå¤¿¤¤¤â¤Î¤òÃå¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡£¤«¤·¤æ¤«¤â¡Ö¾åÉÊ¤Ç¡¢¤À¤±¤É¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¡£Âç¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¸å¤Ë¤â¥É¥ì¥¹¤Î·Á¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÂà½Ð¡£¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êÂà½Ð¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤¾¤ª¼êÀö¤¤¤ËÀè¤Ë¹Ô¤«¤ì¤Æ¤â¡Ä¡×¤È¡¢Çú¾Ð¤ò¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬34¾¡¡¢ÇòÁÈ¤¬41¾¡¡£