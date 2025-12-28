µÈÂ¼ÃÎ»ö¡¡µÕÉ÷¿á¤¯ËüÇî³«ºÅÁ°¡¢µÆ¿å´Ý¤Î¸ÀÍÕ¤ËÊ³µ¯¡ÖÈãÈ½¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡ÄÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¡ÚµÆ¿å´ÝÅ¹¼çÄÁÊõÆ²¡ã³ÈÂçÈÇ¡äµÈÂ¼ÃÎ»öVSµÆ¿å´ÝËüÇîÁí·è»»ÂÐÃÌ¡Ê2¡Ë¡Û¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥³¥é¥à¡ÖÄÁÊõÆ²¡×¤òÉÔÄê´üÏ¢ºÜ¤¹¤ë²ÏÆâ²ÈµÆ¿å´Ý¤¬¡¢µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÈÆÃÊÌÂÐÃÌ¤·¤¿¡£µÆ¿å´Ý¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤ÎÌó8000¿Í¤ÎËßÍÙ¤ê¤Ç²»Æ¬¼è¤ê¤òÌ³¤á¤¿¡£³«ºÅ¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈãÈ½¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿ËüÇî¤Î³«ËëÁ°¡¢µÈÂ¼»á¤¬Í¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿µÆ¿å´Ý¤Î¹ÔÆ°¤È¤Ï¡©
µÈ¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢Ëº¤ì¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï³«ËëÁ°¡¢µÆ¿å´Ý¤µ¤ó¤¬Íè¤é¤ì¤Æ¡¢¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ãÈãÈ½¤¬¶¯¤¤¤È¤¤Ë70Ç¯ËüÇî¤Î³«ËëÁ°¤Î¿·Ê¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²Ï¡¡¤¤ç¤¦¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤¹¤è¡£100ÆüÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ÂÀÍÛ¤ÎÅã¤Î´é¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¡£¤½¤ì¤ò2Ç¯¤â3Ç¯¤âÁ°¤«¤éÅÚ¾í¤¬¤É¤¦¤³¤¦¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó·úÀß¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤Ê¤¤¡£¤¢¤ì¤Ï²¾Àß·úÂ¤Êª¤ä¤«¤é¡¢²¿¤ò¤¤¤¦¤Æ¤ó¤Í¤ó¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÃÎ»ö¤Ë¤·¤Æ¸«¤»¤¿¿·Ê¹¤Ë¡ÖÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¡µÈÂ¼ÍÎÊ¸¡×¤È¡Ê¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ë¡£
µÈ¡¡¤³¤Î¤È¤¤Ë½ñ¤¤¤¿¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡£
²Ï¡¡ÂÀÍÛ¤ÎÅã¤Î²«¶â¤Î´é¡¢º£2ÂåÌÜ¡£½éÂå¤Î´é¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¥¨¥¥¹¥Ý¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÊÌ´Û¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç»ä¤¬²ÏÆâ²»Æ¬¤ò²Î¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤³¤Î¿·Ê¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡£¤¿¤Ã¤¿100ÆüÁ°¤Ç¤Þ¤À¤³¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ë¡£¤¢¤ì2Ç¯Á°¤Ç¡¢¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤È¤ª¸«¤»¤·¤¿¿·Ê¹¤Ç¤¹¡£
µÈ¡¡70Ç¯ËüÇî¤âÆ±¤¸¤À¤È¡£ÈãÈ½¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤À¤È¡¢µÆ¿å´Ý¤µ¤ó¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Îå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËüÇîÀ®¸ù¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡¢Åö»þ¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£70Ç¯ËüÇî¤âÂçÀ®¸ù¤À¤Ã¤¿¡£º£¤â¤¤¤í¤¤¤íÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â³«Ëë¤·¤¿¤éÂçÀ®¸ù¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é´èÄ¥¤í¤¦¤È¡£
µÆ¿å´Ý¤µ¤ó¤Ë¾Úµò¤È¶¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤ÇÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¤¤¤±¤ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËüÇî¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¥ê¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¡£¤Ñ¤Ã¤È¡£¤³¤ì¤Ï¥ê¥ó¥°¤À¤Ê¡£
²Ï¡¡¤¤¤ï¤æ¤ëÏ¦¤Ç¤¹¤Í¡£
µÈ¡¡´Ý¤¤¤è¤Í¡£ËßÍÙ¤ê¤â´Ý¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì¤Ä¤ÎÎØ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤Í¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍÙ¤Ã¤ÆÎØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬ËßÍÙ¤ê¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥ê¥ó¥°¤â¿¿¤óÃæ¤ËÏ¦¤¬¤¢¤ë¡£À¤³¦Ãæ¤¬°ì¤Ä¤ÎÎØ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£»²²Ã¼Ô¤¬°ì¤Ä¤ÎÎØ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£1¼þ2000¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤¹¤±¤É¡£
²Ï¡¡2025¥á¡¼¥È¥ë¡£
µÈ¡¡¤½¤¦¡ª2025¥á¡¼¥È¥ë¡£¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¤Ç¤«¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¤Ç¤«¤¤ÎØ¤ÇËßÍÙ¤ê¤·¤è¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¢¨¡Ê3¡Ë¤ËÂ³¤¯