¡Ú¤¢¤¹¤ÎÅ·µ¤¡ÛÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¹¤¯À²¤ì¤ÆÂçÁÝ½üÆüÏÂ
¡Ú¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¦29Æü¡Ê·î¡Ë¤ÏÃÈ¤«¤ÊÇ¯Ëö¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÂçÁÝ½üÆüÏÂ¡£
¡¦µ¤²¹ÊÑ²½¤¬Âç¤¤¯¡¢Âç¤ß¤½¤«¤«¤é¶¯¤¤´¨ÇÈ¤¬½±Íè¡ÊÇ¯±Û¤·´¨ÇÈ¡Ë
¡¦¸µÆü¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¡¢¡Ö½éÆü¤Î½Ð¡×¤¬´üÂÔ¤À¤¬¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¹¤¯Àã¡£
¡¦Àµ·î»°¤¬Æü¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¯¡¢ËüÁ´¤ÎËÉ´¨¤Ç½é·Ø¤Ë¡£
¡¦2Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á4Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÏËÌÎ¦¤òÃæ¿´¤Ë¤Õ¤Ö¤¤äÂçÀã¡£À¾ÆüËÜ¤âÀÑÀã¤«¡© ¸òÄÌµ¡´Ø¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¡£
¡ÚÁ´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¡Û
29Æü¡Ê·î¡Ë¤Ï¹¤¯¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌÆüËÜ¤ò¼å¤¤Á°Àþ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÅìËÌ¤äÃæ¹ñÃÏÊý¤Ê¤É¤ÏÍîÍë¤äÆÍÉ÷¤Ê¤É¤Ë¤â¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¹¤¯À²¤ì¤Æ¡¢µ¤²¹¤â¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï¹â¤á¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂçÁÝ½üÆüÏÂ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüÃæ¤Ï²°³°¤Ç¤Îºî¶È¤âÈæ³ÓÅª²÷Å¬¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤ÏÆîÉô¤ÇÌÀ¤±Êý¤Ë¡¢¤Ë¤ï¤«±«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì»þÅª¤Ç¡¢¸á¸å¤ÏÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Í½ÁÛºÇÄãµ¤²¹¡ÊÁ°Æüº¹¡Ë
»¥ËÚ¡¡¡¡-4ÅÙ¡Ê¡Ü2 12·îÃæ½Ü¡Ë
ÀçÂæ ¡¡¡¡0ÅÙ¡Ê¡Þ0Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¡Ë
¿·³ã ¡¡¡¡1ÅÙ¡Ê¡Þ0Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¡Ë
Åìµþ ¡¡¡¡3ÅÙ¡Ê¡Ü3Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¡Ë
Ä¹Ìî¡¡¡¡-4ÅÙ¡Ê¡Ü1¿¿ÅßÊÂ¤ß¡Ë
Ì¾¸Å²°¡¡1ÅÙ¡Ê¡Ü1¿¿ÅßÊÂ¤ß¡Ë
Âçºå ¡¡¡¡3ÅÙ¡Ê¡Þ0¿¿ÅßÊÂ¤ß¡Ë
¹Åç ¡¡¡¡4ÅÙ¡Ê¡Ü1 12·îÃæ½Ü¡Ë
¹âÃÎ ¡¡¡¡3ÅÙ¡Ê¡Ü1Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¡Ë
Ê¡²¬ ¡¡¡¡7ÅÙ¡Ê¡Ü2 12·î¾å½Ü¡Ë
¼¯»ùÅç¡¡5ÅÙ¡Ê¡Ü3¿¿ÅßÊÂ¤ß¡Ë
ÆáÇÆ¡¡¡¡16ÅÙ¡Ê-1Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¡Ë
¢£Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡ÊÁ°Æüº¹¡Ë
»¥ËÚ ¡¡¡¡6ÅÙ¡Ê¡Ü4 11·î²¼½Ü¡Ë
ÀçÂæ¡¡¡¡11ÅÙ¡Ê¡Ü3 12·î¾å½Ü¡Ë
¿·³ã¡¡¡¡11ÅÙ¡Ê¡Ü3 12·î¾å½Ü¡Ë
Åìµþ¡¡¡¡12ÅÙ¡Ê¡Þ0 12·îÃæ½Ü¡Ë
Ä¹Ìî ¡¡¡¡9ÅÙ¡Ê¡Ü4 12·î¾å½Ü¡Ë
Ì¾¸Å²°¡¡12ÅÙ¡Ê¡Þ0 12·îÃæ½Ü¡Ë
Âçºå¡¡¡¡14ÅÙ¡Ê¡Ü3 12·î¾å½Ü¡Ë
¹Åç¡¡¡¡14ÅÙ¡Ê¡Ü2 12·î¾å½Ü¡Ë
¹âÃÎ¡¡¡¡15ÅÙ¡Ê¡Ü1 12·î¾å½Ü¡Ë
Ê¡²¬¡¡¡¡16ÅÙ¡Ê¡Ü5 11·î²¼½Ü¡Ë
¼¯»ùÅç¡¡17ÅÙ¡Ê¡Ü3 12·î¾å½Ü¡Ë
ÆáÇÆ¡¡¡¡20ÅÙ¡Ê-11·î¾å½Ü¡Ë
¡Ú½µ´ÖÍ½Êó¡Û
30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢µ¤²¹¤Î¹â¤¤Æü¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¤ß¤½¤«¡Ê31Æü¡Ë¤«¤éÆüËÜÎóÅç¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÖÇ¯±Û¤·´¨ÇÈ¡×¤Ç¡¢¤·¤«¤â¡¢´¨µ¤¤ÏÄ¹¤¯µïºÂ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¸µÆü¤Ï´ØÅì¤äÅì³¤¤Ê¤É¤Ç½éÆü¤Î½Ð¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¹¤¯Àã¤¬¹ß¤ê¡¢À¾ÆüËÜ¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤â±À¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´¨µ¤¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë2Æü¡Á3Æü¤Ï¶å½£ËÌÉô¤äÃæ¹ñÃÏÊý¤ÇÀã¤¬¹ß¤ë¤Û¤«¡¢ÆüËÜ³¤´¨ÂÓµ¤ÃÄ¼ýÂ«ÂÓ¡ÊJPCZ¡Ë¤¬½Ð¸½¤·¡¢2Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é4Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤±¤Æ¡¢ËÌÎ¦¤Ê¤É¤Ç¤Ï¶ÉÃÏÅª¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ö¤ÎÎ©¤Á±ýÀ¸¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ä¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ê¤É¤Î¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍð¤ì¤Ê¤É¤âÁÛÄê¤·¡¢Í½Äê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
