【紅白リハ1日目】Perfumeあ〜ちゃん「結婚するとは思ってませんでした」奇跡重なりコールドスリープ決断
【モデルプレス＝2025/12/28】3人組テクノポップユニット・Perfumeが28日、東京・渋谷のNHKホールにて「第76回NHK紅白歌合戦」の音合わせ・取材会を行い、報道陣の取材に応じた。
【写真】豪華絢爛！ドレス姿で会見に登場したPerfume
9月21日、「私たちは2026年からPerfumeを一度コールドスリープします」と年内をもって活動休止することを発表したPerfume。活動休止前のラストステージは「ポリリズム」「巡ループ」のメドレーとなり、振付・演出にMIKIKO氏が参加。Perfumeの歴史を濃縮したステージに注目が集まる。
恒例の今年の漢字1文字の発表となると、かしゆかは「巡」と発表。「たくさんの方との巡り合わせで今があるなっていうのをすごく実感できる年で。10何年前にお仕事していた方とまた再会できて、一緒にお仕事できるができる機会をいただいたり、私たちの歴史も巡ってたり全てが繋がってるのをすごく感じてた年だった」としみじみと振り返った。
それに対しあ〜ちゃんは「あ〜ちゃんも一緒でした！」と打ち明けて仲良しぶりを発揮。「いろんな奇跡が重なってコールドスリープも決断することとなりまして。2025年を走り出した時にはそういうことは思ってなかったので、自分たちが計画していることとかではなく、タイミングって合ってくるんだなみたいな。私も結婚するとは思ってませんでしたし、本当にいろんな奇跡が本当に重なって、この巡り合わせとチャンスというか奇跡に感謝したいなと思ってます」と11月に発表した自身の結婚にも言及した。
のっちは「絆」だといい、「『コールドスリープします』というメッセージを皆さんに送った時も、本当にみんながPerfumeなんじゃないかという気持ちの繋がりだったり、すごく理解しようとしてくれて、今までの絆をすごく感じたし、これからもずっと一緒にと思っているので、これからの絆もあったら嬉しいなという気持ちで絆にしました」とファンへの想いを示した。
「第76回紅白歌合戦」は、12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）の4人が担当する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
