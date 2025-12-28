スターダストの女性アイドル部門、3グループの来春解散を発表 AMEFURASSHI、ukka、LumiUnionそれぞれ「前向きな決断」【報告全文】
スターダストプロモーションの女性アイドルセクション「STAR PLANET」（スタープラネット）は28日、AMEFURASSHI、ukka、LumiUnionの3グループが、2026年春をもって活動終了、解散すると発表した。
【画像】解散へ… AMEFURASSHI、ukka、LumiUnionそれぞれがご報告
公式サイトに同日付で「スタープラネット所属アイドルグループ解散に関するお知らせ」を掲載。「このたび、2026年春をもちましてAMEFURASSHI、ukka、LumiUnionは、それぞれの活動を終了し、解散する運びとなりましたことをご報告申し上げます」と明らかにした。
「本決定に至るまで、今後の活動の方向性と可能性などを総合的に検討を重ねてまいりました。誠に残念ではございますが、それぞれが次のステージへ進むための前向きな決断であることをご理解いただけましたら幸いです」と説明。
そして「これまで各グループを応援してくださったファンの皆様、関係者の皆様、そして日々支えてくださったすべての方々に、心より感謝申し上げます。皆様からの温かいご声援とご支援は、メンバーにとって何ものにも代えがたい大きな力となっておりました」とし、「解散後につきましては、メンバーそれぞれが新たな目標に向かって歩みを進めてまいります。引き続き温かく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけた。
スタープラネットは、ももいろクローバーZを筆頭に、アイドル道を突き進む
バラエティーに富んだグループが所属する。
■スタープラネット所属アイドルグループ解散に関するお知らせ（全文）
平素より、スタープラネット所属アイドルグループへの温かいご支援を賜り、心より御礼申し上げます。
このたび、2026年春をもちましてAMEFURASSHI、ukka、LumiUnionは、それぞれの活動を終了し、解散する運びとなりましたことをご報告申し上げます。
本決定に至るまで、今後の活動の方向性と可能性などを総合的に検討を重ねてまいりました。誠に残念ではございますが、それぞれが次のステージへ進むための前向きな決断であることをご理解いただけましたら幸いです。
これまで各グループを応援してくださったファンの皆様、関係者の皆様、そして日々支えてくださったすべての方々に、心より感謝申し上げます。皆様からの温かいご声援とご支援は、メンバーにとって何ものにも代えがたい大きな力となっておりました。
解散後につきましては、メンバーそれぞれが新たな目標に向かって歩みを進めてまいります。引き続き温かく見守っていただけましたら幸いです。
なお、それぞれのグループの解散日時、今後のライブ、イベント、配信、グッズ販売等に関する詳細につきましては、各グループの公式サイトおよび公式SNSにて順次ご案内いたします。
改めまして、これまでの長きにわたりAMEFURASSHI、ukka、LumiUnionへのご声援とご支援に心より御礼申し上げますとともに、引き続き各メンバーの今後の活動、スタープラネットに変わらぬご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
2025年12月28日
スタープラネット
