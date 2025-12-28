【菊水丸店主珍宝堂＜拡大版＞ 吉村知事VS菊水丸万博総決算対談（1）】スポニチアネックスでコラム「珍宝堂」を不定期連載する河内家菊水丸が、吉村洋文大阪府知事と特別対談した。

菊水丸は2025年7月、大阪・関西万博での約8000人の盆踊りで音頭取りを務めた。大屋根リングで万博テーマに添って「いのち輝く未来社会音頭」を歌唱。両者はコロナ禍明けの23年に本紙紙上で対談し、菊水丸がオファーを受けての櫓（やぐら）だった。今回の対談では批判にさらされながらの開幕、本番でのハプニング、そして5年後の公約と話が弾んだ。対談の模様を全8回わたり掲載する。

河 大阪・関西万博成功おめでとうございます。

吉 万博ではお世話になって。大屋根リングの歴史的な…。

河 大阪ウィーク4連発でした。きょうはよろしくお願いします。改めて大阪・関西万博、大成功おめでとうございます。

吉 ありがとうございます。

河 10月13日に幕を下ろしました。ご存じのように70年万博マニアでありますから、引き続いて25年万博で河内音頭を歌うというのを夢に見て、（前回対談で）知事に熱い思いを申し上げました。実現しました。ですから幕を下ろした後は、1カ月くらいは万博の余韻に浸って各局をリレー出演をして「万博こんなことあった」とか「大屋根こんなんだった」とかと色んな話を聞けるのかと思っていた。

吉 その後は怒濤の動きになりました。ちょっとはゆっくりしよかと思っていたんですけど。

河 知事の万博話を吉村弁で聞かせてもらえるのかな…と思っていたんですけど、その（代表を務める維新が連立入りの）ニュースに代わって。きょうはちょっと大阪・関西万博の期間中へ寄せてもらって万博振り返り話、教えていただきたい。

2023年、コロナが明けてすぐこちらで対談させてもらいました。70年万博のお祭り広場で「日本の祭り」というのが開催されて、そこに河内音頭だけが呼んでもらえなかったので、25年はぜひともという思いで知事室を訪問させていただき、背景ではパビリオンがまだできないとか、こんなんじゃダメだとずっと言われていた。その人たちはどこへ行ったんでしょうか？

吉 どこへ行ったんでしょう。たまに探すことはあるんですけど。見つけたときに聞いたら「万博へ行って楽しかった」という人が多い。

河 この頃は、閉幕の頃の熱気を帯びた空気というのは想像できました？

吉 それを目指して信じてやってきましたが、これは本当に批判が大きかった。批判だらけ。まず菊水丸さんが「万博で盆踊りをしたい」と。僕は絶対素晴らしいことになると思った。やろうと。

河 しかも（吉村氏は）河内長野市出身ですから。幼い頃から河内音頭の盆踊りに身近に接しておられた。

吉 夏の原風景ですね。前も少しお話ししたかも知れませんが、子供の頃は夏休みが楽しい。夏休みの夜に小さな公園で、色んなところで盆踊りが始まる。河内音頭の盆踊り。真ん中に櫓があって、ちょうちんがあって、みんなが輪になって踊ってる。いろんな屋台があってそこの光へ向かっていくときのわくわく感。万博に入るときのわくわく感に近い。

その原風景があったので、ぜひこれは大阪でやる万博だと。大阪の夏と言えば盆踊り。盆踊りといえば河内家菊水丸さんだということでやっていただきたいと。

河 今の吉村節でいうと、連立方程式みたいなものだと。

吉 盆踊りの連立です。盆踊り連立。

※（2）に続く