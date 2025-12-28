現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が28日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。今季のプロ野球を振り返り、12月9日に亡くなった、元中日コーチの高代延博氏を悼んだ。

「ちょっと早いなっていう気がしてます。高代とはドラフト同じ年で、彼が日本ハム1位でオレがロッテの3位だったっていう、そこからの始まりでね」と当時を思い出した。

また「オールスターでのホームラン競争の時にね、彼にピッチャーをやってもらって、そこで前半あんまり調子良くなかったのが“あっ、こうやって打ちゃいいんだ”ってことを思い出してね。そっから三冠王を獲ったっていう。三冠王獲った一つの要因っていうのは、高代がホームラン競争のピッチャーをやってくれたおかげでもあります」と感謝を口にした。

ファンの印象に残るのは落合氏が中日監督を務めた時の名参謀役だろう。「2004年に（中日の）監督になった時に、内野守備コーチを誰にしようかなあと思ったら、ちょうどロッテから来季契約しないっていう話が出てね。だったら高代がちょうどいいなってことで電話して契約する運びになりました」と、監督就任当時の秘話も明かした。

「それで5年間、内野守備野手総合コーチっていう肩書でチームの優勝に大きく貢献してくれた。そういう思い出があります。ご冥福をお祈りします」と悼んだ。