芸能事務所スターダストプロモーションの女性アイドル部門「STAR PLANET」は28日、公式サイトを更新。AMEFURASSHI、ukka、LumiUnionの3グループについて2026年での解散を発表した。

ももいろクローバーZ、私立恵比寿中学、超ときめき宣伝部などにより構成されている「STAR PLANET」。バラエティに富んだキャラクター性豊かな様々なアイドルを輩出してきた。

28日、公式サイトでは「スタープラネット所属アイドルグループ解散に関するお知らせ」と題し、2026年春をもってAMEFURASSHI、ukka 、LumiUnion3組の解散を発表。「本決定に至るまで、今後の活動の方向性と可能性などを総合的に検討を重ねてまいりました。誠に残念ではございますが、それぞれが次のステージへ進むための前向きな決断であることをご理解いただけましたら幸いです」とし、「応援してくださったファンの皆様、関係者の皆様、そして日々支えてくださったすべての方々に、心より感謝申し上げます。皆様からの温かいご声援とご支援は、メンバーにとって何ものにも代えがたい大きな力となっておりました。解散後につきましては、メンバーそれぞれが新たな目標に向かって歩みを進めてまいります。引き続き温かく見守っていただけましたら幸いです」とした。

同時に、それぞれのグループの公式サイトでも発表。今後のスケジュールについて明記している。

「AMEFURASSHI」は愛来、市川優月、小島はな、鈴木萌花の4人で構成。2018年11月にアメフラっシとして活動開始した。2026年3月13日の東京・ステラボールでのラストライブで活動を終える。

7人組グループ「ukka」は、2015年に前身である桜エビ〜ずを結成して以来、10年にわたり活動。2026年5月24日、東京・Kanadevia Hallでのライブが最後となる。

「LumiUnion」は2019年11月24日、福島・浪江町にて開催された「復興なみえ町十日市祭」で初お披露目。浪江女子発組合およびLumiUnionと行動を共にし、震災復興、地域振興に注力してきた。2026年4月末をもって解散となる。