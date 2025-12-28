TeNY¥Æ¥ì¥Ó¿·³ã

2025Ç¯¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¥Ë¥åー¥¹µ­»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£

º£²ó¤Ï¤³¤È¤·5·î¡¢Àî¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿7ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤Îµß½õ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤È¤·¤Æ70ºÐ¤ÎÃËÀ­¤Ë´¶¼Õ¾õ¤¬Â£¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦µ­»ö¤Ç¤¹¡£

ÃË¤Î»Ò¤òµß¤¦

¶ÛÇ÷¤·¤¿µß½õ¤Î¸½¾ì¤ò¥«¥á¥é¤¬¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ÁÇÁá¤¤ÄÌÊó¤È·Ù»¡´±¤ÎÏ¢·È¤¬ÃË¤Î»Ò¤ÎÌ¿¤òµß¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

70ºÐÃËÀ­¤Ë´¶¼Õ¾õ

´¶¼Õ¾õ¤òÂ£Äè¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¿·³ã»ÔÆî¶èÌ£Êý¤Ë½»¤à³Þ°æÆØ¤µ¤ó¡Ê70¡Ë¤Ç¤¹¡£

5·î1Æü¤Î¸á¸å2»þÈ¾¤´¤í¡¢Ãæ¥Î¸ýÀî¤ÎÄéËÉ¤ò»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤íÀî¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤Î»Ò¤ò¸«¤Ä¤±·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö²¿¤È¤«¤·¤Ê¤­¤ã¤À¤á¤À¤È¡×

¡Ò³Þ°æÆØ¤µ¤ó¡Ó
¡Ö»ä¤â¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤È¤¤¤¦¤«¡£²¿¤È¤«¤·¤Ê¤­¤ã¤À¤á¤À¤È¡×

ÃæÇ·¸ýÀî¤ÎÄéËÉ¤ò»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä

³Þ°æ¤µ¤ó¤¬Àî¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤Î»Ò¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï5·î1Æü¤Î¸á¸å2»þÈ¾¤´¤í¡£

Ãæ¥Î¸ýÀî¤ÎÄéËÉ¤ò»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤­¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ö¤¸¤¤¤¸¡×¤ÈÊ¹¤³¤¨110ÈÖ

¡Ò³Þ°æÆØ¤µ¤ó¡Ó
¡Ö¥«¥â¤«¤Ê¤ÈÆ°¤¯¤â¤Î¤ò¤¸ー¤Ã¤È¸«¤Æ¤¿¤é¡¢¤½¤³¤«¤é¡Ø¤¸¤¤¤¸¡Ù¤ÈÊ¹¤³¤¨¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤È¤­¤Ë¡È¤³¤ì¤Ï»Ò¤É¤â¤¬Î®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É ¤½¤³¤Ç³Î¿®¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç110ÈÖ¡×

·Ù»¡ÅþÃå¤Þ¤Ç¸«¼é¤ë

³Þ°æ¤µ¤ó¤¬ÃË¤Î»Ò¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤­ÃË¤Î»Ò¤ÏÀî¤ÎÃæ±û¤Ç¶Ä¸þ¤±¤Î¾õÂÖ¤ÇÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

³Þ°æ¤µ¤ó¤Ï·Ù»¡¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤Þ¤ÇÃË¤Î»Ò¤¬ÄÀ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤·¤Æ¡¢ÄÌÊó¤«¤é7Ê¬¸å¡£

¡Ê¥ê¥Ýー¥È¡Ë
¡ÖÃæ¥Î¸ýÀî¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÎÀî¤ÇÃË¤Î»Ò¤¬Î®¤ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡¤¬µß½õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×

µß½õ±ÇÁü

¤³¤Á¤é¤Ïµß½õ¤¹¤ëºÝ¤Ë¿·³ã¸©·Ù¤¬»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤Ç¤¹¡£

²èÌÌ±ü¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ëÃË¤Î»Ò¡£

·Ù»¡´±¤¬Àî¤ËÈô¤Ó¹þ¤à

¥é¥¤¥Õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬Àî¤ËÈô¤Ó¹þ¤ßÃË¤Î»Ò¤Î¤â¤È¤Ø¡£

ÃË¤Î»Ò¤òµß½õ

¥íー¥×¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤¿Éâ¤­ÎØ¤òÃË¤Î»Ò¤ËÅÏ¤·¡¢°ì½ï¤ËÀîÊÕ¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£

³Þ°æ¤µ¤ó¤Î¿×Â®¤ÊÄÌÊó¤È·Ù»¡´±¤ÎÏ¢·È¥×¥ìー¤¬¸ù¤òÁÕ¤·Ìµ»öÃË¤Î»Ò¤Îµß½õ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

»ö¸Î¤«¤éÈ¾Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢¾¯Ç¯¤Ï¸µµ¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡Ò³Þ°æÆØ¤µ¤ó¡Ó
¡ÖÂç¤­¤ÊÀ¼¤Çµã¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î»Ò¤Ï½õ¤«¤Ã¤¿¤È¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ëº£ÅÙ¤Ï¥ì¥¹¥­¥åー¤ÎÊý¤¬Íè¤é¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Í¡¢½õ¤«¤Ã¤¿¤ÈËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡×

µîÇ¯¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï7·î¤È8·î¤Î²Æ¤Î´ü´Ö¤Ë33¿Í¤¬¿å¤Î»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤¦¤Á4¿Í¤Ë1¿Í¤¬Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ò¿·³ãÆî·Ù»¡½ð ÃæÀîÃÒÇ·ÃÏ°è²ÝÄ¹¡Ó
¡Ö¤³¤ì¤«¤éÃÈ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÀîÍ·¤Ó¤ä³¤¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤«¤ì¤ë²ÈÄí¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬ÆÃ¤Ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÆ°¸þ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Ãí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¸Î¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×

·Ù»¡¤Ï¤ª¤Ü¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤«¤±¤¿ºÝ¤Ï±Ë¤®¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¿Í¤Ç¤âÆó¼¡Èï³²¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÉÔÍÑ°Õ¤ËÈô¤Ó¹þ¤Þ¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤È¤·¿åÆñ»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¿Í¤Ï28¿Í¡Ê11·îËö¸½ºß¡Ë¡¢¿å¤Î»ö¸Î¤Ç12¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

28¿Í¤Î¤¦¤Á10¿Í¤¬Àî¤Ç»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àî¤Î»ö¸Î¤Ç¤Ï4¿Í¤¬»àË´¡£4¿Í¤Î¤¦¤Á2¿Í¤ÏÃæ³ØÀ¸°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤Ç¤·¤¿¡£

¢¨2025Ç¯5·î16ÆüÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿µ­»ö¤òºÆ¹½À®¡¢ÄÉ²Ã¼èºà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹