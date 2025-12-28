2025年12月でオープンして9周年を迎えた、新千歳空港内にある『ルタオ』のチョコレート専門店『ヌーベルバーグ ルタオ ショコラティエ』。これを記念して、『ロイヤルモンターニュプレミア ラムショコラ』が販売されています。

画像：株式会社ケイシイシイ

『ルタオ』の定番人気のチョコレート『ロイヤルモンターニュ』。今回、『ロイヤルモンターニュ』の最も特徴的な魅力である“口どけ”と“香りの良さ”をさらに追及し『ロイヤルモンターニュプレミア ラムショコラ』が開発されました。

画像：株式会社ケイシイシイ

シリーズ初となるガナッシュを忍ばせた製法。一粒を口に含んだ瞬間、外側のロイヤルモンターニュチョコレートが舌の上でじっくりとなめらかに溶け出し、中央に差し掛かると、芳醇なラムガナッシュがすぅっと優しく溶け出す、二段階の繊細な口どけを楽しむことができます。

【商品詳細】

ロイヤルモンターニュプレミア ラムショコラ

価格：1,620円

内容量：9個

販売期間：2025年12月1日（月）～2026年2月14日（土）

※先行販売は新千歳空港内のヌーベルバーグ ルタオ ショコラティエのみです。

※販売状況により、売り切れ・販売終了となる場合があります。

画像：株式会社ケイシイシイ

さらに、オープン9周年を記念して期間限定パルフェも登場しています！

『道産ハスカップと苺のショコラパルフェ』は、サクサク食感のフィアンティーヌに口どけの良いブランマンジェ、甘酸っぱい北海道産ハスカップの実とソースが重ねられています。そこに合わせるのは、カカオの風味広がる濃厚なチョコレートソフト。ハスカップの酸味がチョコの奥深さを引き立たせます。『ルタオ』人気のチーズケーキ『ショコラドゥーブル』がトッピングされ、苺でさっぱりとした後味も楽むことができます。

【商品詳細】

道産ハスカップと苺のショコラパルフェ

価格：1,490円

販売期間：2025年12月1日（月）～2025年12月31日（水）

詳細情報

ヌーベルバーグ ルタオ ショコラティエ

住所：北海道千歳市美々987 新千歳空港ターミナルビル 2階

電話番号：0123-25-3233

営業時間：8:00～20:00

※毎週木曜日のみテイクアウト商品は19:30まで

定休日：なし

北海道Likers編集部のひとこと

ダージリンティーの深みと芳醇なラム。『ロイヤルモンターニュ』シリーズの初となるガナッシュを中心にしのばせた、ひと手間加えたチョコレートは、口どけなめらかな大人な味わい。

バレンタインに先駆けて先行販売が開始されている贅沢なチョコレートを、ぜひ一足先に味わってみてくださいね◎

