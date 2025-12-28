¸µHKT48¾¾ËÜÆü¸þ¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¤¬¸ýÊÊ¤ÎÈà½÷¤¬¡ÖºÇ¶á¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×
¡¡¸µHKT48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÆ°¤¹¤ë¾¾ËÜÆü¸þ¤¬¡¢ÂÔË¾¤Î1st¼Ì¿¿½¸¤ò12·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£¡Ù¤Ï¡¢Èà½÷¼«¿È¤Î¸ýÊÊ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËèÆü¡¢¤Ê¤Ë¤«¤·¤é¤Ç¡Ø¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë²¼ÃåÆþ¤ì¤ò2¤Ä¡¢Ä¹¤µ¤òÂ¬¤é¤º¤ËÇã¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¥µ¥¤¥º¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¡£Á´¹ñ24¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¾ì¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾¾ËÜ¤Ë¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¾ì½ê¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÅÔÆâ¤À¤È¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Â¿ËàÀî¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª ÍýÍ³¤Ï¡¢Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Îµí¿æ¤¬¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯ÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ø¶ú¥â¥Ä²°¡Ù¤Î¶ú¥â¥Ä¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥°¥ë¥á¤âºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª ÃÏÊý¤À¤È¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤«¤é¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥Õ¥§¥ê¡¼¾è¤ê¾ì¤«¤éÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤ÆÓîÅç¿À¼Ò¤Ë¹Ô¤¡¢ÍÈ¤²¤â¤ß¤¸¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢²´éÚ¤ò´®Ç½¤¹¤ë¥³¡¼¥¹¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ Â¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¾ì¤Î¤³¤È¤Ê¤é¾¾ËÜÆü¸þ¤Ë²¿¤Ç¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡¡×
25ºÐ¡¡2000Ç¯12·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡¡T165¡¡2016Ç¯¤ËHKT48¡¦4´üÀ¸¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2022Ç¯6·î¤ËÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¸½ºß¤Ï¡¢JLC¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£12·î11Æü¤Ë1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£¡Ù¡Ê¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤òÈ¯Çä¡£¤½¤Î¤Û¤«ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°X¡Ê@hinata__1211¡Ë¡¢¸ø¼°Instagram¡Ê@matsumoto_hinata¡Ë¤Ë¤Æ
¢¨¾¾ËÜÆü¸þ1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£¡Ù¤Ï¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤è¤êÈ¯ÇäÃæ
