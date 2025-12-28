「不二家×BEB by 星野リゾート」新登場のコラボルームで体験する、ハート尽くしの冬ステイとは？
「株式会社不二家」と「BEB(ベブ) by 星野リゾート」は、不二家のロングセラー商品「ハートチョコレート」をテーマにしたコラボレーションキャンペーンを、2026年1月15日(木)から実施する。若い世代に向けたホテルブランド「BEB by 星野リゾート」を舞台に、「ハートを贈ろう」をテーマとした宿泊プランや限定スイーツ、フォトスポットなどを展開し、バレンタインデーとホワイトデーのシーズンを盛り上げる。
【写真】ハートチョコレートの世界観に包まれたコラボルームで、ペコちゃんと一緒に過ごす特別なひととき
本キャンペーンの中心となる宿泊プラン「スウィートハートルームステイ」では、「ハートチョコレート」の世界観を客室全体で表現する。ハート尽くしの装飾やオリジナルスイーツなど、心ときめくコンテンツがそろう滞在を提案する。
■背景
「お菓子を通じて人と人との絆を深めたい」と考える不二家と、「みんなでルーズに過ごすホテル」をコンセプトに掲げるBEB by 星野リゾートが共感し合い、本キャンペーンが実現した。気心の知れた仲間と、いつもとは少し違う時間を過ごしながら思い出を共有してほしいという想いが込められている。2021年の開催から今年で5年目を迎え、今回は「ハートを贈ろう」をテーマに、よりいっそうバレンタインデーとホワイトデーに寄り添った内容となっている。
■「ハートを贈ろう」をテーマにしたコラボレーション4つの特徴
■ハートがあふれるコラボルーム「スウィートハートルーム」に宿泊
「スウィートハートルーム」は、描き下ろしのペコちゃんやポコちゃん、「ハートチョコレート」をあしらった壁紙に、ペコちゃんのぬいぐるみやハートモチーフのグッズを配した特別仕様の客室だ。ウェルカムスイーツとして、不二家ハートシリーズの人気菓子を用意する。
さらに宿泊者限定で、オリジナルハンドタオル、1枚ミニハートチョコレート、メッセージステッカーをプレゼント。家族や友人、大切な人とともに、記憶に残るひとときを過ごせる。
※コラボルームの実施施設はBEB5軽井沢、BEB5土浦のみ。
■TAMARIBAに期間限定のフォトスポットが登場！
パブリックスペース「TAMARIBA(タマリバ)」には、ペコちゃんとハートチョコレートをモチーフにしたフォトスポットが登場する。ペコちゃん生誕75周年を記念したグッズや、不二家の菓子を描いたイラスト、ハート形の風船などで彩られた空間は、写真撮影にもぴったりだ。ペコちゃんと一緒に撮影を楽しめる、心が弾む演出となっている。
■ハートチョコレートをトッピングした「2色の盛れるモンブラン」
BEBカフェでは、コラボ限定スイーツ「2色の盛れるモンブラン」を提供する。紅芋、栗、焼き芋など、施設ごとの地域性を活かしたモンブランペーストを自分で絞り、仕上げにハートチョコレートをトッピングするスタイルだ。施設ごとに異なる味わいや見た目を楽しめるのも魅力で、パティシエ気分でオリジナルスイーツ作りを体験できる。
場所：BEBカフェ
時間：15時〜21時
料金：1200円
※コラボルーム宿泊者以外も利用可能
■コラボ限定のメッセージステッカーをプレゼント
キャンペーン期間中の宿泊者には、「1枚ミニハートチョコレート(ピーナッツ)」と、コラボ限定のメッセージステッカーがプレゼントされる。ステッカーに想いを添えて、ハートチョコレートとともに感謝や気持ちを伝えられる。
「ハートを贈ろう」をテーマにしたコラボキャンペーン概要
■期間：
・BEB5土浦、BEB5沖縄瀬良垣：2026年1月15日(木)〜3月31日(火)
・BEB5軽井沢：2026年1月24日(土)〜3月31日(火)
■予約開始日：2025年12月9日
■予約：各施設公式サイトにて要予約
■定員：1日1室限定(ヤグラルーム3人定員)
■料金：
・BEB5軽井沢：8580円〜
・BEB5土浦：5610円〜
※いずれも2人1室利用時1人あたり、素泊まり
■含まれるもの：宿泊(スウィートハートルームステイ)、不二家ハートシリーズの菓子、オリジナルハンドタオル、オリジナルメッセージステッカー
■星野リゾート宿泊ギフト券10万円分が当たるXキャンペーンも実施
不二家公式Xでは、星野リゾート宿泊ギフト券10万円分やハートシリーズ商品の詰め合わせが当たるプレゼントキャンペーンを実施する。
応募期間：2026年2月1日(日)10時〜14日(土)23時59分
応募方法：不二家公式X(旧Twitter)をフォローし、対象投稿をいいねとリポストで応募。ルーレットのお題をスクリーンショットして投稿すると当選率が上がる。
賞品：
・星野リゾート宿泊ギフト券10万円分：1人
・ハートシリーズ商品＆トークテーマカード：14人
※詳細は、キャンペーンサイトより確認
■BEB(ベブ)とは？
「居酒屋以上 旅未満 みんなでルーズに過ごすホテル」をコンセプトにしたホテルブランド。飲み会より少し特別で、旅よりも気軽な時間を提案する。遊び心あふれる客室やラウンジ、24時間営業のカフェを備え、飲食物の持ち込みも推奨。朝食やチェックアウトの時間に縛られず、その日の気分で過ごせる点も特徴だ。
仲間や大切な人と過ごすひとときが、ハートチョコレートとともに思い出になる。甘さと遊び心がそろうこの冬限定の体験を現地で味わってみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
