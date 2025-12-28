¿ù±º¤ß¤º¤¡ÖÆ°²èÊÔ½¸¤ÏÁ´Éô¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤³¤À¤ï¤êÇÉ¤Î°ìÌÌ
¡¡¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¥µ¥Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¤Î¿ù±º¤ß¤º¤¡£¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Ìó6Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼êºî¤ê¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ç¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤Ïº£¤Ç¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£Ëè²ó¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬ÅØÎÏ¤·¤Æ¥Õ¥ê¥Ã¥×¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤â´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¯¤Æ¡×
¡¡ÈÖÁÈ½Ð±é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇ¶á¤ÏÆÃµ»¤Î¥Ô¥¢¥Î¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò±Ç¤·¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤âÀº¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¸¤Ä¤ÏÆ°²èÊÔ½¸¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¤¤Û¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢´°À®¤Þ¤Ç¤¹¤´¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤µ¤ó¤È¥³¥é¥Ü¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¤¹¤®¤¦¤é¤ß¤º¤
28ºÐ¡¡1997Ç¯5·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡¡T165¡¡Æ±»Ö¼ÒÂç³Ø¾¦³ØÉôÂ´¡£¼ñÌ£¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡¢²Î¤¦¤³¤È¡¢ÅÐ»³¡£ÆÃµ»¤Ï¥Ô¥¢¥Î¡Ê¥Ð¥Ã¥Ï¥³¥ó¥¯¡¼¥ëÁ´¹ñÂç²ñÆ¼¾Þ¡Ë¡£¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ê@mizukisugiura¡Ë¤â¹¥É¾¡£¤½¤Î¤Û¤«ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°X¡Ê@misscd2017_SM¡Ë¡¢Instagram¡Ê@mizuki_sugiura¡Ë¤Ë¤Æ
¼Ì¿¿¡¦ÃæÂ¼ÏÂ¹§
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦º´Æ£Ì¤Æà»Ò¡ÊWID¡Ë
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¦¥¤¥ï¥¿¥æ¥¤¥Ê
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦»³¸ý¿¿¿Í¡Ê¥â¥é¥â¥é¥×¥ì¥¹¡Ë
°áÁõ¶¨ÎÏ¡¦Katrin TOKYO