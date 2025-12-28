¡Ú¹ÈÇò¡Û¡ÈÆÃÊÌÏÈ¡ÉÏ¢È¯¤Ë¡ÖÉáÄÌ¤Ë½Ð¾ì²Î¼ê¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡×Ã²¤¤ÎÀ¼¡ÄÌðÂô¤ËÂ³¤Ê¡»³¡õB¡Çz°ðÍÕ¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤â
¡¡12·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¡ÈÆÃÊÌÏÈ¡É¤Ë¤è¤ëÄÉ²Ã½Ð±éÈ¯É½¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡25Æü¤ÎÌðÂô±ÊµÈ¤Î13Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±éÈ¯É½¤ËÂ³¤¡¢27Æü¤Ë¤ÏÊ¡»³²í¼£¤ÈB¡Çz¤Î°ðÍÕ¹À»Ö¤¬Ê¡»³¤Î³Ú¶Ê¡ÖÌÚÀ±feat.°ðÍÕ¹À»Ö¡×¤ò¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ØÌÚÀ± feat. °ðÍÕ¹À»Ö¡Ù¤Ï°ðÍÕ¤µ¤ó¤¬ºî»ì¤ò¼ê¤¬¤±¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤¬ºî¶Ê¡¢ÊÔ¶Ê¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¸ø³«Ãæ¤ÎÊ¡»³¤µ¤ó¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝFIRST LOVE¡Ý¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃíÌÜ¤Î³Ú¶Ê¤¬¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Î¾ì¤ÇÀ¸ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£B¡Çz¤Ï½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤¿Ä«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ø¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¡¢2024Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ë½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·³å¤µ¤¤¤òÍá¤Ó¤¿¡£°ðÍÕ¤µ¤ó¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Î¹ÈÇò»²Àï¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢28Æü¤Ë¤Ï¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î½Ð±é¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢»öÁ°¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤¬¼Â¸½¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö28Æü¤Þ¤Ç¤ËNHK¤ÎÈÖÁÈ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤Ï¡¢É¹Àî¤¤è¤·¤µ¤ó¤Î¡Ø°¦»¸»¸¡Ù¡¢ºæÀµ¾Ï¤µ¤ó¤Î¡Ø¥¶¥Ã¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥á¥É¥ì¡¼¡Ù¡¢Ê¡»³²í¼£¤µ¤ó¤È°ðÍÕ¹À»Ö¤µ¤ó¤Î¡ØÌÚÀ± feat. °ðÍÕ¹À»Ö¡Ù¡¢À±Ìî¸»¤µ¤ó¤Î¡ØÁÏÂ¤¡Ù¡¢ÌðÂô±ÊµÈ¤µ¤ó¤Î¡Ø¿¿¼Â¡Ù¡¢¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤µ¤ó¤Î¡ØÅ·¤Þ¤Ç¤È¤É¤±¡Ù¡¢¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤µ¤ó¤Î¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡Ù¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤µ¤ó¡ØÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡Ù¤Î8¤Ä¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷100Ç¯¤òµÇ°¤¹¤ëÇ¯¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÂ¿¤¹¤®¤ë°õ¾Ý¤â¼õ¤±¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Æ±¡Ë
¡¡X¾å¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤ò¼¨¤¹À¼¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡Ô¹ÈÇò¤µ¡¢ÆÃÊÌÏÈÂ¿¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©ÉáÄÌ¤Ë½Ð¾ì²Î¼ê¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡£º£¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¡©¤Ã¤Æ¿Í¤â¡Õ
¡ÔºÇ¶á¤Î¹ÈÇò¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤Î½Ð¾ìÏÈÁý¤¨¤¹¤®¡¢±é½Ð¤âÀµµ¬¤Î½Ð¾ì²Î¼ê¤è¤ê¶Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤·¡¢ÏÃÂê¤âÆÃÊÌ´ë²è¤Î¤Û¤¦¤¬¤µ¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤â¤Ã¤ÈÀµµ¬¤Î½Ð¾ì²Î¼ê¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Õ
¡¡¤³¤¦¤·¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ëÍýÍ³¤òÊüÁ÷ºî²È¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖNHK¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ÎÆÃÊÌÏÈ¤Î½Ð±é¼Ô¤òÊüÁ÷Ä¾Á°¤Ë¡È¾®½Ð¤·¡É¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½Ð±é¤Ï»öÁ°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Î½Ð¾ì²Î¼ê¤Ï1990Ç¯Âå¤«¤é2010Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï50¡Á60ÁÈ¤Û¤É¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÊüÁ÷»þ´Ö¤Ï¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤³5Ç¯¤Û¤É¤Ï40ÁÈ¤Û¤É¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¡ÈÆÃÊÌÏÈ¡É¤Î»þ´Ö¤¬¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ï¤½¤â¤½¤â¤ÎÈÖÁÈ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡¢¹ÈÁÈ¤ÈÇòÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤Î¡È²Î¹çÀï¡É¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¡ÈÆÃÊÌÏÈ¡É¤Î¡ÈÆÃÊÌ¤µ¡É¤âÇö¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£