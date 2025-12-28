この記事をまとめると ■東京オートサロンが1月9日（金）〜11日（日）で開催される ■スバルがブース出展概要を発表した ■新モデルやレーシングカーなどが発表・展示される

スバルブースに目玉車種が集結！

クルマ好きにとって、毎年年始のビッグイベントとしてお馴染みの東京オートサロン2026が、もうすぐ開催されようとしている。同イベントには数多くの自動車メーカーも参加し、そのなかの1社であるスバルは、同イベントにおける出展概要を公開した。

今回のスバル／STIブースでは、ユーザーにとって「Different」な存在であり続けるというブランドの意志を体現すべく、「安心と愉しさ」を基盤としたふたつの主要テーマ、「Performance（走る愉しさ）」と「Adventure（冒険への高揚感）」のうち、東京オートサロンの雰囲気に近い、「Performance」の世界観を際立たせた展示を行うとしている。

まずブースの主役となるのは特別仕様車2台と、モータースポーツの最前線を走るレーシングマシンである。

市販車ベースの展示車両として、「レヴォーグ」および「WRX S4」のハイパフォーマンスグレードをベースとした特別モデル「STI Sport R-Black Limited II STI Performance」が展示される。両モデルともに、ボディカラーには特別色「サンライズイエロー」を採用するほか、エクステリアは、18インチアルミホイールやフロントフェイス、ドアミラー、ルーフアンテナなどをマットブラックおよびブラック塗装で引き締め、イエローとの鮮やかなコントラストによりスポーティさを強調している点が特徴だ。

インテリアにおいても、イエローパーフォレーションを施したSTIロゴ入りレカロ製フロントシートやスエード調インパネを採用し、特別感と存在感を感じさせる仕様となっている。

また、「インプレッサ」の「ST-H」グレードをベースとした「インプレッサ ST-H STI Performance Edition PLUS パッケージ装着車」も展示される。こちらは、モータースポーツの知見を注ぎ込んだSTIパフォーマンスパーツを装備することで、スポーティかつカジュアルなデザインに加え、クルマとの一体感やしなやかな乗り心地、優れた操縦安定性を実現。インプレッサが持つ本来の走行性能をより高めた仕様だ。

モータースポーツシーンにおいては、世界初公開となる「スーパー耐久シリーズ2026 新参戦車」のアンベールが実施されるほか、新エンジンを搭載するとしているSUPER GT参戦車両、「BRZ GT300 2026」、そして全日本ラリー選手権2026を戦う「WRX VBH 全日本ラリー参戦車」が一堂に会し、スバルの挑戦の姿勢を示す。

そのほかにも、会期中の1月10日（土）・11日（日）には、屋外会場にて「SUBARU Performance Showrun」を実施する。プロドライバーの新井敏弘選手と久保凜太郎選手がステアリングを握り、2022-2023シーズンの全日本ラリー選手権参戦車両（WRX STI）が会場を疾走。スバル車が持つ「操る愉しさ」をダイナミックな走りで披露する予定だ。

さらに、ブース内ではモータージャーナリストの河口まなぶ氏をMCに迎え、ドライバーやエンジニアが登壇するトークショーも連日開催するほか、オフィシャルグッズの販売なども行われる。昨シーズンの振り返りや新シーズンへの意気込み、そしてクルマ開発にかける情熱を語り尽くし、来場者との絆や共感をさらに深めていくことを目指すとしている。

なお、本出展概要に記載されていないサプライズも当日あるとか……!? ブース画像中央で黒幕を被っている車両がそれなのだろうか？

スバルファンはもちろん、クルマ好きは2026年の東京オートサロン、スバル／STIブースは必見だ！