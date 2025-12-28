ºå¿À¡¦¶áËÜ¸÷»Ê¡õÂ¼¾åðó¼ù¤ÎÃ¸Ï©Åç¥³¥ó¥Ó¤¬¸Î¶¿¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¡¡µå²»¤ò³Ú¤·¤àÆü¤Ë¶áËÜ¡ÖÂçÊÑËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Ã¸Ï©Åç½Ð¿È¤Îºå¿À¡¦¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¤ÈÂ¼¾åðó¼ùÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬28Æü¡¢¸Î¶¿¤ÎÃ¸Ï©º´Ìî±¿Æ°¸ø±à¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Ìó2000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢¥À¥Ã¥·¥å¤ä¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤ÇÌó3»þ´Ö´À¤òÎ®¤·¤¿¶áËÜ¤Ï¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¡Ê¸«³Ø¤Ë¡ËÍè¤ÆÄº¤¤¤¿¡£º£²ó¤Ï²»³Ú¤ò¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î²»¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Êáµå²»¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¡£¡ÊÉáÃÊ¤ËÈæ¤Ù¡Ë¤è¤ê¡¢Ê¹¤¤¤ÆÄº¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£ÉáÃÊ¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¡¢Ã¸Ï©Åç¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤ÇÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£ÂçÊÑËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¶¯¤á¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À²¢À¹¤Ê»Ñ¤â¸«¤»¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»þ¤Ë¤Ï¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢¸òÎ®¤òËþµÊ¡£Åê¼ê3´§¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¤¿¡È³®Àû¡É¤Ë¤â¡Ö¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¡¢Ç¯Ëö¤Ï¤³¤³¤ÇÎý½¬¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê·Á¡×¤ÈÁá¤¯¤â26Ç¯¤Ø¤È»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£