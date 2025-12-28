大手芸能事務所スターダストプロモーションは28日、新たなボーイズグループ「VOKSY DAYS（ヴォクシィ・デイズ）」が来年2月2日にデビューすると発表した。

VOKSY DAYSは、同社による新プロジェクト。同社のレコード会社、SDR内の新たなレーベルからデビューする第1弾アーティストとなる。

メンバーは、第48回日本アカデミー賞で新人俳優賞を受賞し、大ヒット映画「国宝」では横浜流星が演じた大垣俊介の幼少期役を務めた越山敬達（16）や、「原因は自分にある。」メンバーの長野凌大の実弟、長野蒼大（そら＝17）、さらに俳優やモデルとしても活躍している涼瀬一颯（いぶき＝18）飯世善文（14）荘司亜虎（あこ＝15）田村颯大（はやた＝16）橋新夢（あらん＝16）松崎朔弥（19）の8人。この日都内で行われた「BATTLE BOYS 7th STAGE −THE FINAL LIVE−」をもって、育成プロジェクト「EBiDAN NEXT」を卒業。EBiDANとは異なるくくりでデビューを果たす。

越山は「VOKSY DAYSのみんなと支え合って成長していけると思うと、僕は幸せ者です。そしてひとつ、明確な夢ができました。今はまだ想像もできないような景色を、仲間と応援してくださる皆さまと一緒に見ることです。夢に向かう僕たちをどうか末永く見守ってください」と語った。

長野は「夢を何度もあきらめてしまいたくなったけど、自分に希望を与えてくれたのは、ずっと近くで大きな背中を見せてくれていた兄の存在でした」と明かし、「昔は比べられたりするのが恥ずかしかったけど、今はすごく誇らしいし、負けていられない。自分たちの物語がここから始まります。僕たちと一緒にすてきな物語を紡いでいきましょう」と呼びかけた。

VOKSY DAYSは大みそかの「第9回ももいろ歌合戦」のオープニングアクトでお披露目し、2月に「Light It Up」でデビューを果たす。