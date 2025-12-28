大至急！【コストコ】へ走れーーーッ！！来客に出したい♡「映えケーキ」

来客用に出すスイーツをどれにしようか悩んでいるなら【コストコ】の「映えケーキ」を選んでみては？ 華やかな仕上がりのスイーツが、複数店頭に並んでいます。お茶請けとして出せば、お客さんにも喜んでもらえるかも。今回は食べやすいサイズのカップケーキ、じっくり味わいたい時にぴったりなスコップケーキをご紹介します。

クリームもたっぷり！「アールグレイカップケーキ」

2種類のトッピングが華やかなおしゃれなカップケーキ。@hirokostyle33さんによると「紅茶風味のクリーム」がたっぷりと絞られていて、まろやかな風味も感じられそう。2種類の食べ比べを楽しめるのもポイント。サクッと食べやすそうなお手軽感があります。

生地には茶葉が練り込まれた贅沢感！

「アールグレイカップケーキ」の生地には、@hirokostyle33さんによると「紅茶の茶葉が練り込まれている」とのこと。アールグレイの爽やかさがありつつ上品な風味が堪能できて、優雅なお茶会が満喫できるかも。8個入りとほどよい大容量で、複数人が集まる時にもおすすめです。

デコレーションをあしらった華やかな「キャラメル & 洋梨のスコップケーキ」

みんなで少しずつすくってシェアできるスコップケーキ。ゴロゴロとした洋梨をのせた、デコレーションによる華やかさがおしゃれな一品です。おうちでの滞在時間が長く、じっくり味わいながら会話を楽しみたい時にうってつけ。お腹の空き具合に合わせて、食べたい分だけ取り分けられる良さもあります。

キャラメルクリームやムースを重ねた本格派！

「キャラメル & 洋梨のスコップケーキ」は、@hirokostyle33さんによると「スポンジ」を土台に、「キャラメル風味の生クリーム」や「ムース」「洋梨のシラップ漬け」などを重ねている本格派のよう。しっとりとした柔らかな口当たりに癒されそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hirokostyle33様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino