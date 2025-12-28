井上尚弥VSアラン・ピカソ

ボクシングの世界スーパーバンタム級（122ポンド、55.34キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が27日、サウジアラビアの首都リヤドのモハメド・アブドゥ・アリーナでWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨み、3-0の判定勝ちを収めた。相手の動きを見切ったかのような井上のフットワークに、海外のファンから「マトリックスのようだ」と脱帽する声が上がっている。

井上はリングでピカソと常に絶妙な距離を取った。相手の動きを読み切ったかのように遠ざかり、自分が攻撃する際はグンと近づいていく。ピカソのパンチは空振りの連続。まるで浮いているかのように動く井上の様子は、1999年の大ヒット映画「マトリックス」の戦闘シーンをほうふつとさせたようだ。海外のファンからはX上に様々なコメントが並んだ。

「イノウエの動きはマトリックスのようだ（笑）」

「イノウエは大好きだし、動きも素晴らしい。でも、私が認識できたのはマトリックスだけだった」

「違うレベルにいる」

「本当に早い」

「彼のディフェンスの技術はまさに美だ」

「まじでエリートだ」

「彼は本当に無敵のようだ」

「ナオヤのフットワークは信じられないほどだ！」

「今、彼より優れたボクサーは地球上にいるのか？」

井上は2試合連続の判定となったものの勝利。元世界ヘビー級王者ジョー・ルイス、元5階級制覇王者のフロイド・メイウェザー（ともに米国）を抜き、歴代史上最多の世界戦27連勝を達成した。



（THE ANSWER編集部）