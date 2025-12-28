東京都日野市の多摩動物公園で２８日午前、飼育しているヨーロッパオオカミが脱走しているのを飼育員が見つけた。同園によると、午後２時２０分ごろ、園内で捕獲した。

園によると、午前９時半の開園後に、飼育員が一般客も利用する通路でオオカミを見たという。その後、園内のやぶの中にいる姿が確認され、捕獲を試みていた。

脱走発覚時に園内にいた客は、係員らが建物や広場に避難させ、新規の入園を一時取りやめ。その後、臨時休園とした。けが人の情報はないという。

ヨーロッパオオカミは名前の通りヨーロッパやロシア、シベリアに分布するオオカミ。体長１０５〜１６０センチ、体高は７２〜８５センチで、体重は３２〜８０キロ。雌は雄より体格が小さく、２〜２０頭の群れで生活する。シカやイノシシ、ウサギなどのほか、魚や両生類などの小動物も食べるという。

国内では同園のみが飼育を行っており、ホームページによると、現在はセロ（雄）、スイ（雌）、カヨラン（雄）の３頭が生活している。園内の西側に位置する「アジアの平原」のエリアで、野生馬のモウコノウマなどと共に観覧ができる。