大手芸能事務所「スターダストプロモーション」より、新たなボーイズグループ「ＶＯＫＳＹ ＤＡＹＳ（ヴォクシィ・デイズ）」が２月２日に「Ｌｉｇｈｔ Ｉｔ Ｕｐ」でデビューすることが２８日、発表された。

今回のデビューにあたってスターダストの関連会社「ＳＤＲ」に新レーベルが設立。再構築された価値観をもとに活動していくグループを輩出していく新プロジェクトの第１弾アーティストとなるＶＯＫＳＹ ＤＡＹＳは平均年齢１６・４歳の８人組。グループ名には「ｖｏｘ（声／歌）で僕（ｂｏｋｕ）たちが、ｓｔｏｒｙ（物語）を紡ぐ日々（ｄａｙｓ）」という意味が込められている。

メンバーには、昨年の日本アカデミー賞で新人杯優勝を受賞し、今年は映画「国宝」で横浜流星演じる大垣俊介の幼少期を演じ注目を集めている越山敬達が所属。さらに７人組ダンスボーカルユニット「原因は自分にある。」メンバー・長野凌大の実弟である長野蒼大のほか、映画やドラマ、モデルとして活躍する飯世善文・荘司亜虎・涼瀬一颯・田村颯大・橋新夢・松崎朔弥ら成長株のメンバーがそろった。

８人は、２８日に東京・渋谷ストリームホールで開催された「ＢＡＴＴＬＥ ＢＯＹＳ ７ｔｈ ＳＴＡＧＥ 〜ＴＨＥ ＦＩＮＡＬ ＬＩＶＥ〜」をもって育成プロジェクト「ＥＢｉＤＡＮ ＮＥＸＴ」から卒業。デビューを告知するＹｏｕＴｕｂｅでティザー映像も公開となった。

デビュー曲の「Ｌｉｇｈｔ Ｉｔ Ｕｐ」は、バレエ組曲「くるみ割り人形」の「雪片のワルツ（Ｗａｌｔｚ ｏｆ ｔｈｅ Ｓｎｏｗｆｌａｋｅｓ）」をサンプリングした楽曲。「雪の中にある一番星を見失うな」というメッセージを軸に困難の中でも自分の気持ちに正直であること、そして自らの内にある光を信じ抜く大切さを歌い上げている。

８人のお披露目となるステージは、大みそかに東京・北の丸公園の日本武道館で行われる「第９回ももいろ歌合戦」でのオープニングアクト。来年１月１３日にはオフィシャルファンクラブを開設。同２月２１日には東京・恵比寿のＴｈｅ Ｇａｒｄｅｎ Ｒｏｏｍにて「ＶＯＫＳＹ ＤＡＹＳ Ｄｅｂｕｔ Ｓｈｏｗｃａｓｅ ’Ｌｉｇｈｔ Ｉｔ Ｕｐ’」を開催する。３、、４月にもイベント開催が決定している。

越山はデビューにあたり「ＶＯＫＳＹ ＤＡＹＳとしてこれから活動できることがとてもうれしい。支え合って成長していくことができると思うと、本当に僕は幸せ者です」と感無量。「明確な夢が出来ました。今はまだ想像もできないような景色を、仲間と応援してくださる皆様と一緒に見ることです。夢に向かう僕たちＶＯＫＳＹ ＤＡＹＳを、どうかこれから末永く見守って下さい」とコメントした。