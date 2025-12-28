¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢»äÉþ»Ñ¤Ç¡È¥È¥ê¥Ã¥¯¼«»£¤ê¡É¥æ¡¼¥â¥¢°î¤ì¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï±Ê±ó¤ËºÇ¹â¡×
¡¡¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤ÎÈþËÆ¤È¥®¥ß¥Ã¥¯¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¢¥¹¥«°¹¤µ¤ó¤¬3¿Í¡© »äÉþ»Ñ¤Ç¡È¥È¥ê¥Ã¥¯¼«»£¤ê¡É
¡¡WWE½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥¢¥¹¥«¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£±óÀ¬Àè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ë»äÉþ»Ñ¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥¤¥ó¥«¥á¥é¤È¥Û¥Æ¥ë¤ÎÁ´¿È¶À¤Ç¹ç¤ï¤»¶À¤Î¤è¤¦¤Ê¹½¿Þ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥¹¥«¤¬3¿Í¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥®¥ß¥Ã¥¯¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡£¥Ç¥Ë¥à¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¥¯¥Ã¥¥ê¤Î¥á¥¤¥¯¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë»Ñ¤Ë¤µ¤Ã¤½¤¯1Ëü·ï¤Î¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤¬²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï±Ê±ó¤ËºÇ¹â¡×¡ÖÅê¹ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ªÁÇÅ¨¤Ê¥Û¥ê¥Ç¡¼¤ò¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥ß¥é¡¼¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤Î¥¢¥¹¥«¤ÏÉ¨¤ÎÂç²ø²æ¤«¤éÉüµ¢¸å¡¢¥Ò¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤°¤µ¤Þ½÷»ÒÀïÀþ¤ÎÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤Ë¡£¸½ºß¤Ï¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¡È¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¡¼¥ê¥¢¡¼¥º¡É¤È¤·¤Æ½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯ÌÀ¤±Áá¡¹¤Ë¹³ÁèÃæ¤Î¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¡õ¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤ÈËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à¡£ÍèÇ¯¤â¡ÈÅÁÀâ¤ÎASUKA¹Ä¹¡¡É¤Î³èÌö¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
