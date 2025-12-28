ユーチューバー・ヒカル（33）が28日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。歌手・GACKT（52）がゲスト出演し、大炎上したヒカルの「オープンマリッジ宣言」について言及する場面があった。

ヒカルは9月14日にアップした動画で「オープンマリッジとして生きていきます。分かりやすく言うと、浮気OKになりました!」と発言。チャンネル登録者数が最高で507万人いたが、今月28日午後7時時点では479万人と「28万人」ものファンが離れている。

GACKTは「オープンマリッジの話をしたじゃん。あれに僕はめちゃくちゃ感動した」といい「これに関わってるのが誰って言ったら、奥さんだけじゃない。だって世の中の人って他人事でしょ?それに対してああだこうだ言うのって、“いやお前、外野じゃないの”って思わない?ヒカルを叩いて盛り上がっていることが、僕には非常に滑稽に見える」とコメント。

また、登録を解除したファンについて「全体のパーセントで言うと5％ぐらいでしょ?これって凄いことなんだよ」といい「ヒカルのことが好きな人たちの内の5％で終わったってことは、95％はそれを“だってヒカルだしな”っていうところに落ち着いたわけじゃん。これってめちゃくちゃ大きいことだと思うんだよ」と語っていた。