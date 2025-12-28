¡Ö¤³¤ì¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¡×¹â»ÔÁáÉÄÁíÍýÃÂÀ¸¤Ç¡Ö¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¡×¤ÏÇË¤é¤ì¤¿¡©¾åÀîÍÛ»Ò¸µ³°Ì³Âç¿Ã¤ËÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÚÊóÆ»¤ÎÆü2025¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¤³¤ì¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¡×¹â»ÔÁáÉÄÁíÍýÃÂÀ¸¤Ç¡Ö¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¡×¤ÏÇË¤é¤ì¤¿¡©¾åÀîÍÛ»Ò¸µ³°Ì³Âç¿Ã¤ËÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÚÊóÆ»¤ÎÆü2025¡Û
¡¼¡¼¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ÁíÍý¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¡¢¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¤¬ÂÇ¤ÁÇË¤é¤ì¤¿¡¢ËüºÐ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Öº£²ó¤ÏÆüËÜ¤Î·ûÀ¯»Ë¾å½é¤á¤Æ¤Î½÷ÀÁíÍý¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¤ÏÇË¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤¬¤Þ¤µ¤Ë¡¢ÃÄ·ë¤ÈÏ¢ÂÓ¤ÎÃæ¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¬À¸¤À¸¤¤È³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï½÷À³èÌö¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
½÷ÀÁíÍý¤ÎÃÂÀ¸¤ò¡Ö¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¾åÀî»á¡£
¾åÀî»á¤¬½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2000Ç¯¤Ï¡¢¤Þ¤À½÷ÀµÄ°÷¤¬ÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿»þÂå¡£½°µÄ±¡¤Î½÷ÀµÄ°÷¤Î³ä¹ç¤Ï7¡ó¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¸¶ÅÀ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖÃÆ¤à¥Þ¥ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡×À¯¼£²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸¶ÅÀ
¡Ö¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡ËÎ±³Ø»þÂå¤Ë¡¢¥¹¡¼¥¶¥ó¡¦¥Õ¥¡¡¼¤È¤¤¤¦Åö»þ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÆüËÜÀìÌç²È¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊý¤Î¥¼¥ß¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤½¤Î»þ½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖÃÆ¤à¥Þ¥ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¡¢bouncing ball ¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¤·²¾¤Ë¡¢»ä¤¬¡ÊÀ¯¼£²È¤Ë¡ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÀÅ²¬¤Î¤¤¤ï¤æ¤ëÃÏ¹ç¤¤¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÀïÎ¬¤ÇÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥È¤È¤¤¤¦É¾²Á¤ò¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Öbouncing ball¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ä¤ÎÊì¤¬¡¢»ä¤ò°é¤Æ¤ë¤È¤¤Ë¡¢¡ØÃÆ¤à¥Þ¥ê¤Î¤è¤¦¤Ë²¿¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤´¤é¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬º£¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÖÊì¤ÏÀì¶È¼çÉØ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÏÂÎ¤¬¼å¤¤¤Î¤Ç¼«Ê¬¤¬»×¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Ì¼¤Ë¤Ï¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤´¤é¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¸å²¡¤·¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¸å²¡¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡¢¤³¤ì¤Ï¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¶Ë¤á¤ÆÂç»ö¤À¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
½÷ÀµÄ°÷¤È¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¡×
¡¼¡¼¾åÀî¤µ¤ó¤Ï¤´¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢ÃËÀ¼Ò²ñ¤Ç¤ä¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤ä¡¢¤â¤É¤«¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ö¼«Í³Ì±¼çÅÞ¤ÎÃæ¤ÇÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¸õÊä¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®Áªµó¶èÈæÎãÂåÉ½À©ÅÙ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾®Áªµó¶è¤ÇµÄÀÊ¤òÍÂ¤«¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡Ö¸õÊä¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´û¤Ë¤½¤Î¾ì½ê¤ËÂ¿¤¯¤ÎÃËÀµÄ°÷¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½÷À¤ò¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¾®Áªµó¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡×
¼«Ì±ÅÞ¤Î¸øÇ§¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢½÷À¤¬À¯¼£¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÊÉ¤¬¤¢¤Ã¤¿»þÂå¡£¾åÀî»á¤ÏÅöÁª¸å¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¹¥È¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó½÷ÀµÄ°÷¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¢¤Þ¤ê³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¼«Ê¬¤é¤·¤¤À¯¼£³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×
¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¡¢Àä¤¨¤º¸¶ÅÀ¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤¬³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿½éÅöÁª¤«¤é¤Î25Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¡ÊÅöÁª¡Ë3´ü¤ÇÃË½÷¶¦Æ±»²²è¤È¾¯»Ò²½ÂÐºö¤ÎÃ´ÅöÂç¿Ã¤òÌ³¤á¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢¤³¤Î´Ö3²ó¡¢Ë¡Ì³Âç¿Ã¡¢Ä¾¶á¤Ç¤¤¤¯¤È³°Ì³Âç¿Ã¤òÌ³¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À¯ÉÜ¤ÎÃæ¤ÇÍ×¿¦¤ËÈ´Å§¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÀ¯ÉÜ¤ÎÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¹¬±¿¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤ËÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢À®²Ì¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Ë¤Þ¤¿²ÄÇ½À¤¬³«¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÏÍ¸¢¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬Áª¤Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Ç¡¢Áª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿§¡¹¤Ê²ÝÂê¤äÌäÂê¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÁíºÛÁª¤òÀï¤Ã¤ÆŽ¥Ž¥Ž¥¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¤Ï¡Ö°Õ¼±¤·¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¡×
¡¼¡¼½÷ÀµÄ°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î»ÈÌ¿´¶¤Ë½¾¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¤È¤Ê¤ª¤µ¤é¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿½÷À¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¼þ¤ê¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤¬¡¢¥°¥µ¥Ã¤È¤¤¿¤ê¡¢¿É¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡È¤¢¤¢¡¢Íè¤¿¤«¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤ò¤¿¤á¤é¤ï¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¯¡¢µÕ¤ËÊ³Æ®¤·¤Þ¤¹¡¢Ê³µ¯¤·¤Þ¤¹¡£Î©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊý¿Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¡¢¤Ö¤ì¤Ê¤¤¡£ÃÇ¸Ç¤È¤·¤¿»ÑÀª¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡×
2024Ç¯¡¢¾åÀî»á¤Ï¹â»Ô»á¤È¶¦¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¡£¸õÊä¼Ô9¿Í¤Î¤¦¤Á2¿Í¤¬½÷À¤À¤Ã¤¿¡£
¡¼¡¼¼ÂºÝ¤ËÁíºÛÁª¤òÀï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢½÷À¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢½÷À½é¤ÎÁíÍý¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»ä¤â¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£2040Ç¯ÌäÂê¡Ê¢¨ÆüËÜ¤Î¹âÎð¼Ô¿ô¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ËÃ£¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤ÎÁí¾Î¡Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸·¤·¤¯¤Ê¤ë³°¸ò°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢½ÅÍ×¤ÊÀ¥¸ÍºÝ¤Ë¤¢¤ë¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¡ÊÀï¸å¡Ë80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂ¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î´ûÀ®¤Î³µÇ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²þ³×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÎÊý¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¡×
¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¤Î¤½¤ÎÀè¤Ø¡¡µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ë²Ì¡×
¡¼¡¼½÷ÀÁíÍýÃÂÀ¸¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ½÷À¤Î¸µ¼ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬º£¤«¤é45Ç¯Á°¤Î1980Ç¯¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤ÎÂçÅýÎÎ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Ç¤ÏºòÇ¯¡¢Æó¿ÍÌÜ¤ÎÂçÅýÎÎ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¡¢ËüÇî¤Î»þ¤Ë¤âÍèÆü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Ï¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥®¥ã¥Ã¥×»Ø¿ô¤Ç¡¢16Ç¯¡ÊÏ¢Â³¡Ë1°Ì¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÆüËÜ¤¬118°Ì¡¢¤½¤³¤Ç·ûÀ¯»Ë¾å½é¤á¤Æ¤Î½÷ÀÁíÍý¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÊÑ¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤ÎÂçÅýÎÎ¤¬ÍèÆü¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢»äÃ£¤ËÂÐ¤·¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷ÀÂçÅýÎÎ°ì¿Í¤À¤±¤Î´èÄ¥¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÄ¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤ÁÁ´¤Æ¤Î½÷À¤ÎÅØÎÏ¤ÈÃÄ·ë¤Ð¤«¤ê¤«¡¢ÃËÀ¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤¿¡Ù¤È¡×
¡Ö½÷ÀÁ´°÷¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¤½¤·¤ÆÃËÀ¤Î±þ±ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¤æ¤¨¤Ë½÷ÀÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂç¤¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ë²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î´üÂÔ¤Ë¤É¤¦±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬»ä¤Ï¾¡Éé¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·°ì¿Í¤Î¾¡Éé¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½÷À¤ÎÀ¯ºö¡¢½÷ÀÌÜÀþ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏWPS¡Ê¢¨½÷À¡¦Ê¿ÏÂ¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡Ë¤Ë´Ø¤ï¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬¤¤¤«¤ËÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢½÷À¤ä»Ò¤É¤â¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ËÂç¤¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤É¤óÁ°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
