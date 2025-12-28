ÀäÂÐ¤Ë»¶Êâ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¸¤¤¬¡ØÉ¬»à¤Ë±£¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿¡Ù·ë²Ì¢ª¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ø¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤¹¤®¤ë±£¤ìÊý¡Ù¤ËÇú¾Ð¡ÖÄ¶²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¤ª»¶Êâ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¥ï¥ó¥³¤Ï·ù¤¬¤Ã¤Æ±£¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡Ä¡©É¬»à¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤Ê¸÷·Ê¤ËÇú¾Ð¤¹¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¡¢Åê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç5Ëü5000²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§ÀäÂÐ¤Ë»¶Êâ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¸¤¤¬¡ØÉ¬»à¤Ë±£¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿¡Ù·ë²Ì¢ª¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ø¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤¹¤®¤ë±£¤ìÊý¡Ù¡Û
¤ª»¶Êâ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¥ï¥ó¥³
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤½¤é¤ß¤ë¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¥ï¥ó¥³¤ò¤ª»¶Êâ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£¥ï¥ó¥³¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ª»¶Êâ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¸¤ÍÑ¥Ù¥Ã¥É¤Ø¡£¤½¤·¤Æ¤¦¤ÄÉú¤»¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤ª´é¤ò¤¦¤º¤á¤¿¤½¤¦¡£¤É¤¦¤ä¤é¤´ËÜ¿Í¤Ï±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª´é¤È¤ªÊ¢°Ê³°¤Ï´Ý¸«¤¨¤Ç¤¹¡Ä¡ª
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¥ï¥ó¥³¤Ë¥êー¥É¤È¥Ïー¥Í¥¹¤ò¶á¤Å¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤ª»¶Êâ¹Ô¤¤Þ¤¹¤è～¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤¨¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Ã¤Æ¥Ð¥ì¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë°ì½Ö¤ª´é¤ò¾å¤²¤ë¥ï¥ó¥³¡£¤·¤«¤·»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò¥Á¥é¸«¤·¤¿¸å¡¢¤Þ¤¿¤¹¤°¤Ë¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Á¤ã¤ó¤È±£¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡Ä¡×¤È¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤ª´é¤ò¤¦¤º¤á¤¿¤È¤«¡£
¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤Ê¤Î¤Ë±£¤ìÂ³¤±¤ë»Ñ¤¬²Ä°¦¤¤¡ª
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÄü¤á¤º¤Ë¡Ö¤ª»¶Êâ¹Ô¤¯¤è¡×¤ÈÍ¶¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¥ï¥ó¥³¤ÏºÆ¤Ó¤ª´é¤ò¾å¤²¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò¤¸ー¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤¿¤½¤¦¡£¡Ö±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢²¿¤Ç¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ë¤Î¡Ä¡©¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î²øëÃ¤½¤¦¤Ê¤ª´é¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤í¤½¤í¥ï¥ó¥³¤â´ÑÇ°¤·¤Æ¤ª»¶Êâ¤Ë¹Ô¤¯¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤ª´é¤ò¤¦¤º¤á¤Æ¤ª»¶ÊâµñÈÝ¡ª¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤Ê¤Î¤ËÉ¬»à¤Ë±£¤ìÂ³¤±¤ë»Ñ¤Ë¡¢Çú¾Ð¤¹¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤£÷¡×¡ÖÉ¬»à£÷¡×¡Ö´Ý¸«¤¨¡×¡ÖËÍ¤¬¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é³§¡¢¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜÌô¤â±£¤ì¤ÆµñÈÝ¡ª
¥ï¥ó¥³¤Ï±£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð·ù¤Ê¤³¤È¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬ÌÜÌô¤òº¹¤½¤¦¤È¤·¤¿»þ¤Ë¤â¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª´é¤ò¤¦¤º¤á¤Æ±£¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿¤½¤¦¡£¤·¤«¤·±£¤ì¤ë¤Î¤¬²¼¼ê¤Ã¤Ô¤¹¤®¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ð¥ì¥Ð¥ì¡Ä¡ª
¤³¤ì¤«¤é¤â»ö¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¡¢±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ë´Ý¸«¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
±£¤ì¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¥ï¥ó¥³¤Î²Ä°¦¤¤»Ñ¤äÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤½¤é¤ß¤ë¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤½¤é¤ß¤ë¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¿¹²¼ºé
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£