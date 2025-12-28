¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥Ì¥ï¥Í¥ê photo/Getty Images

¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À­¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡ØGIVE ME SPORT¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤¬¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç¥¤¡¼¥µ¥ó¡¦¥Ì¥ï¥Í¥ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Ä¿Í¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£

¥Ì¥ï¥Í¥ê¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¤Î18ºÐ¡£10ÂåÁ°È¾¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢15ºÐ¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£

¤¿¤À¡¢º£µ¨¤Ï¥«¥é¥Ð¥ªÇÕ¤Ç¤Î½ÐÈÖ¤¬Ãæ¿´¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï6»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾¶á6»î¹ç¤Ç¤Ï½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¤¡£

¥Ì¥ï¥Í¥êËÜ¿Í¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥ó¥èÂàÃÄ¤¬Ç»¸ü¤Ê¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ï¤½¤Î¸å³ø¤È¤·¤Æ¥Ì¥ï¥Í¥ê¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£

Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸Ä¿Í´Ö¤Ç¤Î¼è¤ê·è¤á¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤È¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤òÇ§¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¡£

º£²Æ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤«¤é¥¨¥ì¥Ù¥Á¡¦¥¨¥¼¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ì¥ï¥Í¥ê¡£10Âå¤Î¤³¤Î»þ´ü¤ÏÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤â·ÑÂ³¤·¤¿¥×¥ì¥¤¥¿¥¤¥à¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£