リヴァプールはプレミアリーグ第18節でウルブズと対戦し2-1の勝利を飾ったが、この試合で嬉しいゴールをマークしたのがフロリアン・ヴィルツだ。



今夏レヴァークーゼンから総額1億1600万ポンドもの移籍金にてリヴァプールにやってきたヴィルツ。今夏の目玉補強として大きな期待が寄せられていたが、ゴールが生まれていなかったこともあり、プレミアリーグに適応できていないなど批判の声も多かった。





そんなヴィルツにとうとう待望の移籍後初ゴールが誕生。1点リードで迎えた42分、ウーゴ・エキティケのスルーパスに抜け出すと、絶妙はファーストタッチから最後は冷静に流し込みゴール。本拠地アンフィールドからは同選手のゴールを待っていたファンから大きな声援が送られた。そんななか、英『BBC』によると、初ゴールを記録した同選手には称賛と今後に期待する声が寄せられているようで、元リヴァプールDFスティーヴン・ウォーノック氏は『Final Score』にて「ヴィルツはピッチ上で最も優れた選手。圧倒的に抜きん出ている。最も創造的でリスクを取ることを厭わない選手だ」と評した。また元イングランド女子代表FWエレン・ホワイト氏は「フロリアン・ヴィルツのクオリティに疑いの余地はない。重心の置き方、アシストの仕方、両足を使いこなす。彼には少し時間が必要だっただけだ」と語っている。これまでにも随所に光るパフォーマンスを見せていたヴィルツにとってこのゴールは自信にもつながるだろう。レヴァークーゼンやドイツ代表で見せていたようなパフォーマンスが同選手には求められるが、移籍後初ゴールを記録したヴィルツの本領発揮はこれからか。