大人気漫画『黒崎くんは独占したがる。』がついに完結！ お兄ちゃん登場で波乱の展開!? 高校卒業から6年後のふたりの姿も【書評】
ハイスペ＆独占欲強めイケメンと平凡な女の子の恋愛を描いた青春ラブストーリー『黒崎くんは独占したがる。』（桜田霊子：作画、香乃子：原作/スターツ出版）の最終巻となる6巻が発売されました。
本作は平凡で目立たない女の子・浅野モカが、後ろの席のイケメン・黒崎くんと恋をする物語。女の子嫌いの黒崎くんですが、モカのことだけは特別。黒崎くんからのアプローチで付き合い始めたふたりですが、恋人になった後もちょっとドライなモカに対し、黒崎くんはずっと愛が重め＆独占欲も強め。
お互いのライバルが現れたり、バイトに部活にと多忙ですれ違ったり……。さまざまなピンチが発生しつつも、ふたりはそれを乗り越えて絆を深めてきました。
最終6巻ではふたりの間に立ちはだかる最大の関門（？）、モカのお兄ちゃんがついに本格登場します。実は1巻から登場していたモカのお兄ちゃん。その時校門の前でモカをハグしていたというエピソードがあるほど、大のシスコンです。
ふたりの交際についてももちろん「オレは認めない」と真っ向から大反対。モカが黒崎くんのために作ってきたお弁当を勝手に食べてしまうなど、嫌がらせを繰り出します。
これにモカは大激怒。「もし邪魔したらお兄ちゃんのこと大っ嫌いになるから」と啖呵を切るのです。
ショックを受けたお兄ちゃんですが、それでもふたりを見守る気にはなれず。今度は黒崎くんを呼び出し、あるところへ連れて行きます。
長く一緒にいるためには、家族に理解してもらうことは不可欠……そんな黒崎くんのモカへの深い愛と覚悟が見えるエピソード。読者人気が高いというモカ兄のどこか憎めない可愛らしさも見どころです。
そして6巻のもうひとつの山場は、ふたりにとって初めてのクリスマス。春から始まって、季節は冬へ。付き合いたてのお泊まりでは怖がるモカの気持ちを尊重してくれた黒崎くん。クリスマスデートはどんな展開になるのか……？
とにかくハイスペ黒崎くんの魅力が炸裂しているので、ちょうど作品と同じ季節の今、自分がモカになった気持ちでお楽しみください！
モカのことが好きすぎて、自分の感情がコントロールできない愛重め系男子だった黒崎くん。自分に自信がなくて周りの目が気になったり、「黒崎くんに迷惑をかけないように」と自分の気持ちを押し殺していたモカ。そんなふたりの“はじめての恋”は、嫉妬してしまったり、気持ちを上手く伝えられなくて不安にさせてしまったりと、すれ違いも多くありました。
最終巻を読み終えて今思うのは、ふたりともしっかり成長したのだということ。いろんなことを経験し、いろんな人と出会うことで少し大人になったふたりが最終巻では見られます。
ラストには高校卒業から6年後、社会人になったふたりも登場。「このふたりを見守ってきて良かった！」と思えるラストであることは間違いないので、ぜひ結末を見届けてください。
文＝原智香