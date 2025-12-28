¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡ÛPerfume¡¢¡È¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡ÉÁ°¤Ë²ñ¸«ÀìÍÑ¤Î¹ë²Ú°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡ÖÁ´Á³ÍÙ¤ì¤ó¡×
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡ä¡þ28Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë
17²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëPerfume¤Ï¡¢º£Ç¯¸Â¤ê¤Ç¤Î¡È¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡É¡Ê³èÆ°µÙ»ß¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤¬µÙ»ßÁ°ºÇ¸å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤òÂåÉ½¤¹¤ë³Ú¶Ê¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¤È¡¢º£Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡£
½Ð¾ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡Ê36¡Ë¤Ï¡ÖÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤«¤é¡Ø¸«¤ë¤±¤ó¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¸å²ù¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç16²ó·Ð¸³¤·¤¿¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤«¤·¤æ¤«¡Ê37¡Ë¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤¹¤ë¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤ä¿ÆÀÌ¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤Ã¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£1Ç¯´Ö¤ÎÀ®²Ì¤¬¤½¤³¤Ë½Ð¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¤Î¤Ã¤Á¡Ê37¡Ë¤â¸å¤ËÂ³¤¡¢¡ÖÆ´¤ì¤Î¾ì¤Ç¤¹¤Í¡£17²óÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ø½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤êÇ¯¤â½Ð¤é¤ì¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
²Ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤á¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ç¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¹ë²Ú¤Ê¥É¥ì¥¹°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÁ´Á³ÍÙ¤ì¤ó¡ª¤Û¤ó¤Þ¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇÃå¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãå¤Æ¤ß¤¿¤é¡ØÂçÊÑ¤¸¤ã¤ï¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤ÏÃåÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯ÆüËÜ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ºî¤Ã¤¿¤Î¤â¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ÇÃå¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¡×¤È¡¢»×¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤Îµ®½Å¤ÊÁõ¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£